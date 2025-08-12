Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > ABD başına ödül koydu! Venezuela Devlet Başkanı'na destek için halk sokaklara döküldü

ABD başına ödül koydu! Venezuela Devlet Başkanı'na destek için halk sokaklara döküldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD başına ödül koydu! Venezuela Devlet Başkanı&#039;na destek için halk sokaklara döküldü
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Venezuela'da yüzlerce kişi, ABD hükümetinin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması için ödül miktarını 50 milyon dolara çıkarmasına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) öncülüğünde başta başkent Caracas olmak üzere, birçok kentte meydanlara inen yüzlerce Venezuelalı, ABD'ye tepki göstererek Maduro'ya "güçlü" destek mesajı verdi.

''BAŞKANIMIZA TAM DESTEK''

Yürüyüşe katılanlar çoğunlukla eski Devlet Başkanı Hugo Chavez ve Maduro'nun resimlerinin yer aldığı tişörtler giydi. ​​​​​​​Maduro destekçileri "Başkanımıza tam destek" ve "Maduro'ya karşı olan, Venezuela halkına karşıdır" yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüşe Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez de katıldı.

''ASLA BOYUN EĞMEDİ''

Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, gerektiğinde Maduro'ya destek için sokaklarda olmaya devam edeceklerini vurgulayarak "Tekrar aptalca tehditlerle, uluslararası hukuk ve halkların bağımsızlığına aykırı tehditlerleMaduro'ya saldırıyorlar çünkü Maduro, onlara asla boyun eğmedi ve her zaman bu Bolivarcı devrimin lideri olarak cesurca konuşmaya devam edecek." dedi.

Dünyada en çok uyuşturucu tüketicisine sahip ülkenin ABD olduğunu dile getiren Rodriguez, "(ABD) Uyuşturucuyla en çok mücadele eden ülkelerden biri olan Venezuela'ya saldırıyor. Çünkü Hugo Chavez, DEA'yı (ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) ülkeden kovmuştu. DEA, bu gezegendeki en büyük uyuşturucu kaçakçısıdır." ifadelerini kullandı.

 

