Maduro’dan Yahudi halkına açık çağrı! ''Netanyahu'yu durdurun''

Venezuela Devlet Başkanı, İsrail- İran savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu’yu hedef alan Maduro, Yahudi halkına şöyle seslendi:

"Kanımda akan bu miras adına, dünyanın dört bir yanındaki ve işgal altındaki Filistin topraklarında ya da İsrail Devleti sınırları içinde yaşayan asil Yahudi halkına bir çağrıda bulunuyorum. Savaşı durdurmalısınız, Netanyahu'yu durdurmalı ve tüm komşu ülkelerle olan bu cehennem gibi savaş çılgınlığını, tüm Orta Doğu ve Batı Asya'yı fethetme ve kolonileştirme çılgınlığını sona erdirmelisiniz."