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Maduro’dan Yahudi halkına açık çağrı! ''Netanyahu'yu durdurun''

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin Yahudi halkına seslenerek, Başbakan Netanyahu'nun durdurulmasını istedi.

Venezuela Devlet Başkanı, İsrail- İran savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu’yu hedef alan Maduro, Yahudi halkına şöyle seslendi:

"Kanımda akan bu miras adına, dünyanın dört bir yanındaki ve işgal altındaki Filistin topraklarında ya da İsrail Devleti sınırları içinde yaşayan asil Yahudi halkına bir çağrıda bulunuyorum. Savaşı durdurmalısınız, Netanyahu'yu durdurmalı ve tüm komşu ülkelerle olan bu cehennem gibi savaş çılgınlığını, tüm Orta Doğu ve Batı Asya'yı fethetme ve kolonileştirme çılgınlığını sona erdirmelisiniz."

''FİLİSTİN HALKINA KARŞI KATLİAM YAPILMASINA İZİN VERİLDİ''

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 15 Haziran'daki açıklamasında ise "Gazze'de, Batı Şeria'da Filistin halkına karşı katliam yapmasına izin verildi ve buna sessiz kalındı. Onları (İsrail) silahlandırdılar, onlara para, uçak ve füzeler verdiler, binlerce çocuğu, kadını, erkeği, yaşlıyı öldürmeleri için." değerlendirmesinde bulunmuştu.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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