Hindistan sele teslim oldu! Ölü sayısı arttı, çok fazla kayıp var

Hindistan’da aralıksız süren sağanak ve beraberinden gelen seller sebebi ile can kayıpları oldu. Bazı yerlerde toprak kaymaları meydana geldi en az 18 kişinin öldüğü duyuruldu. Sele kapılan çok sayıda insanın da kayıplara karıştığı öğrenildi.

ULAŞIM VE HABERLEŞME FELÇ

Afet sonucunda kentin kuzeyindeki Sikkim eyaleti ile ulaşım ve haberleşme ağlarında aksaklık meydana geldi, bölgede internet bağlantısı kesildi. Yetkililer afet bölgesine acil müdahale gerçekleştirirken, Dudia Köprüsü’nün selde zarar gördüğünü aktardı. Şiddetli yağışlar nedeniyle Darjeeling ve Sikkim bölgesindeki bazı turistik noktalar ve iş yerleri kapatılırken, Jalpaiguri, Siliguri ve Cooch Behar kentlerinde de çeşitli bölgelerde su baskınları yaşandı.

7 EKİM'E KADAR SÜRECEK!

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) halihazırda bölge için şiddetli yağışların devam edeceğine ilişkin uyarı yapmışken, Sikkim bölgesinde kırmızı alarm durumu ilan etti. Açıklamada, bölgedeki yağışların 7 Ekim’e kadar devam etmesinin öngörüldüğü ve Bengal’in kuzeyinde etkisini sürdüren yağışların daha fazla sele neden olabileceği belirtildi.

BAŞBAKAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, afetlerden etkilenenler için taziye mesajı yayımladı. Modi yaralıların kısa sürede iyileşmesini dilerken, çevre bölgelerde beklenen afetlerin yakından takip edildiğini ve tehlikelere karşı tetikte olunduğunu aktardı.