Zamana karşı yarış! Anne ve kızı son anda kurtarıldı
Güncelleme:
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde içinde anne ve kızının içinde bulunduğu otomobil Peri Çayı'na düştü. Otomobilin sürücüsü ve beraberindeki annesi boğulma tehlikesi geçirdi. Kazayı gören vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan anne ile kız hastaneye kaldırıldı.
B.E. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Karlıova-Yedisu kara yolu Kızılçubuk köyü mevkisinde Peri Çayı'na düştü.
Sürücü B.E. ve annesi M.E, boğulma tehlikesi geçirdi.
Kazayı gören vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan anne ve kızı, bölgeye gönderilen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.
B.E. ve M.E, Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. B.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
