Avrupa ülkesinden şaşırtan karar! Putin’e dokunulmazlık tanıdılar

İsviçre hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında tutuklama kararı verdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile barış görüşmeleri yapmak üzere ülkeye gelmesi halinde dokunulmazlık sağlayacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Bern’de düzenlenen basın toplantısında, "Uluslararası tutuklama emri altındaki bir kişiye dokunulmazlık verilmesine ilişkin kuralları belirledik. Eğer bu kişi özel işleri için değil, bir barış konferansına geliyorsa dokunulmazlık geçerli olacak" dedi.

İlgili Haber Putin’e barış teklifi gelirken tutuklama tartışmaları alevlendi! Trump ve Avrupa’dan peş peşe açıklamalar

İSVİÇRE'DEN TARAFSIZLIK VURGUSU

Cassis, ülkesinin tarafsızlık ilkesine dikkat çekerek, "Toplantıya ev sahipliği yapmaya tamamen hazırız" ifadelerini kullandı. İsviçre’nin askeri açıdan tarafsızlığına ve bu alandaki uzun yıllara dayanan uzmanlığına işaret eden Cassis, "Ancak Rusya, İsviçre’nin Avrupa Birliği yaptırımlarına katılmasından sonra tarafsızlığımız konusunda şüphe duymaya başladı" diye konuştu.

MACRON CENEVRE ÖNERDİ

Pazartesi günü Washington’da düzenlenen liderler zirvesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, muhtemel Zelenskiy-Putin görüşmesinin tarafsız bir ülkede, "belki İsviçre’de" yapılabileceğini söylemişti. Macron, "Cenevre için bastırıyorum" diyerek İsviçre seçeneğini öne çıkardı.

LAVROV İLE TEMAS

Cassis, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı temaslarda İsviçre’nin barış görüşmelerine ev sahipliği yapma isteğini sürekli dile getirdiğini aktardı. Ancak Moskova’nın, İsviçre’nin AB yaptırımlarına katılması nedeniyle bu konuda mesafeli davrandığını da vurguladı.

PUTİN EN SON BİDEN İLE CENEVRE'DEYDİ

Putin, en son Haziran 2021’de dönemin ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı zirve için Cenevre’yi ziyaret etmişti. Rusya ve Ukrayna arasındaki en son ikili görüşmeler ise İstanbul’da gerçekleşmişti.

Fransız basını, Türkiye’nin rolüne dikkat çekerek şu ifadeyi kullandı:

"Türkiye, NATO üyesi olmasına rağmen Moskova tarafından daha dostane bir ülke olarak görülüyor."