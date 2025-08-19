Washington Zirvesi sonrası Macron duyurdu: Türkiye de Ukrayna’nın güvenlik garantilerinde rol alacak!

ABD’de yapılan tarihi zirvenin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1/LCI televizyonuna verdiği özel röportajda Ukrayna için yeni güvenlik mimarisini anlattı. Macron, garantör ülkeler arasında Türkiye’nin de yer aldığını vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 ve LCI kanallarına verdiği özel röportajda Ukrayna savaşına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Macron, Rusya’nın uzun vadeli bir tehdit olduğunu belirterek “Rusya kalıcı bir istikrarsızlık unsuru ve çoğumuz için potansiyel bir tehdit haline geldi” dedi.

"TÜRKİYE DE UKRAYNA'NIN GÜVENLİK GARANTİLERİNDE ROL ALACAK"

Macron, Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantileri kapsamında oluşturulacak çok uluslu güçler arasında Türkiye'nin de yer aldığını vurguladı. “İngilizler, Fransızlar, Almanlar, Türkler ve diğerleri hava, deniz ve karada operasyonlara hazır olmalı” diyen Macron, bu güçlerin cephe hattında değil, caydırıcı bir stratejik mesaj vermek amacıyla konumlandırılacağını söyledi.

GÜVENLİK GARANTİLERİ 10 GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Batılı müttefiklerin Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerini “bir hafta ila on gün içinde” resmileştireceklerini duyurdu. “ABD’nin bu süreçte yer alacağına dair net bir sinyal almış olmamız büyük bir adım” şeklinde görüşünü dile getirdi.

TRUMP ARACI OLUYOR: PUTİN-ZELENSKY ZİRVESİ YOLDA

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’daki zirve sonrası Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in açıklamasına göre, iki lider, Zelenskiy ile yapılacak bire bir görüşme konusunda mutabakata vardı. Görüşmenin iki hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Trump ayrıca “Putin ile yapılan görüşmenin ardından üçlü bir toplantı düzenleyeceğiz” diyerek, sürecin çok taraflı görüşmelere evrileceğini belirtti.

MACRON'DAN PUTİN'E 'KAPIMIZDA DURAN BİR CANAVAR'

Fransa Cumhurbaşkanı, Putin’i hedef alarak “O bir yırtıcı, kapımızda duran bir canavar” dedi. Macron, Rus liderin kendi hayatta kalabilmek için “beslenmeye devam ettiğini” ve bu nedenle Rusya'nın hala büyük bir tehdit unsuru olduğunu savundu.

"İSTANBUL DA BİR SEÇENEK"

Macron, muhtemel bir Putin-Zelenskiy görüşmesi için nötr bir ülke arandığını ve Türkiye'nin İstanbul kentinin seçenekler arasında olduğunu söyledi. “Belki İsviçre, ben Cenevre’yi savunuyorum ama son görüşmeler Türkiye'nin İstanbul kentinde gerçekleşmişti” ifadesini kullandı.

MELANİA TRUMP'A ZELENSKİY'DEN DUYGUSAL TEŞEKKÜR

Öte yandan Ukrayna lideri Zelenskiy, First Lady Melania Trump’a Ukrayna’dan kaçırılan çocuklara gösterdiği duyarlılık için teşekkür etti. “Şefkatini derinden takdir ediyoruz. Onun sesi bu davaya güç veriyor” dedi.

PUTİN-TRUMP TELEFON GÖRÜŞMESİNDE 'YÜKSEK DÜZEY' VURGUSU

Kremlin’in danışmanı Yuri Uşakov, Putin ile Trump arasında yapılan görüşmede, Ukrayna meselesinde doğrudan müzakerelerin daha üst düzeye taşınması fikrinin konuşulduğunu belirtti. “İki lider, Ukrayna konusunda yakın temasta kalma konusunda anlaştı” şeklinde konuştu.