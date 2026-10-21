Trump, Fransa olayları sonrası karamsar konuştu: "Yakında Avrupa diye bir şey kalmayacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki protestoları göç politikaları ve ekonomik sorunlarla ilişkilendirerek Avrupa'ya sert eleştiriler yöneltti. “Böyle giderse yakında Avrupa diye bir şey kalmayacak” diyen Trump, Ukrayna savaşına ilişkin de Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e anlaşma yapma çağrısında bulundu.

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevaplayarak Fransa'daki protestolar, Avrupa'nın göç politikaları ve Ukrayna'daki savaş hakkında açıklamalarda bulundu. Avrupa'yı sert sözlerle eleştiren Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e de barış anlaşması yapma çağrısında bulundu.

AVRUPA'YA SERT SÖZLER

Fransa'daki protestoların ekonomik nedenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorulan Trump, ABD'nin güçlü bir büyüme yaşadığını, Fransa'da ise ekonomik büyüme olmadığını savundu. Fransa'daki olayların temelinde göç sorununun bulunduğunu ileri süren Trump, Avrupa ülkelerinin göç politikalarını değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa'nın mevcut tutumunu sürdürmesi halinde geleceğinin tehlikeye gireceğini savunan Trump, “Böyle giderse, yakında Avrupa diye bir şey kalmayacak” dedi.

Fransa'daki olayları sıradan bir protesto olarak görmediğini belirten Trump, “Bu küçük bir ayaklanma değil. Tam manasıyla bir devrim ve devam ediyor” ifadelerini kullandı. Gelecek yıl yapılacak Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı Marine Le Pen'i destekleyip desteklemeyeceği sorusuna ise Le Pen'i tanımadığını ancak kendisine kötü davranıldığını düşündüğünü söyleyerek cevap verdi.

ZELENSKİY'E ANLAŞMA ÇAĞRISI

Ukrayna'daki barış sürecine ilişkin konuşan Trump, Rusya'nın büyük bir insan kaynağına sahip olduğunu ve ilerlemeyi sürdürdüğünü savundu. Ukrayna'nın bu açıdan Rusya ile aynı imkanlara sahip olmadığını belirten Trump, savaşın sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Ukrayna'ya büyük miktarda yardım yaptıklarını ancak Amerikan vergi mükelleflerinin bu harcamalardan yorulduğunu söyleyen Trump, “Zelenskiy'in bir anlaşma yapmasını istiyoruz” dedi.

Geçen ay iki tarafın toplam 32 bin kayıp verdiğini ileri süren Trump, anlaşma sağlanmaması halinde durumun daha da kötüleşeceğini savundu. Putin ile Zelenskiy'in anlaşma imzalamak için aynı odada bulunmalarının şart olmadığını da belirtti.

İRAN SAVAŞI VE EKONOMİ MESAJI

Hindistan ile yapılması planlanan ticaret anlaşmasına da değinen Trump, tarafların anlaşmaya oldukça yaklaştığını söyledi.

ABD'de akaryakıt fiyatları ve ekonomik durumla ilgili eleştirilere cevap veren Trump, İran savaşının sona ermesiyle ekonominin düzeleceğini savundu. İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek istediklerini belirten Trump, ülkeden hemen çekilmenin mümkün olduğunu ancak aynı durumun beş ya da on yıl sonra tekrarlanmayacağından emin olmak istediklerini ifade etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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