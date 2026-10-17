ABD Başkanı Donald Trump'ın elindeki morlukları kapatmak için kullandığı makyaj yeniden gündeme geldi. Arizona'da çekilen yakın plan fotoğraflarda Trump'ın sağ elindeki yoğun fondöten tabakası görülürken, ABD Başkanı makyajı neden kullandığını ilk kez anlattı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin seçim mitinginde rakiplerinin makyaj harcamalarını eleştirirken kendisinin de makyaj kullandığını açıkladı.

Makyajını kendisinin yaptığını söyleyen Trump, "Biraz makyaj sürmezseniz ölü gibi görünüyorsunuz. Ben öyle görünmek istemiyorum" dedi.

Trump neden makyaj yaptığını açıkladı! "Ölü gibi görünmek istemiyorum"

ABD başkanı, Arizona'daki seçim etkinliğinin ardından Laughlin/Bullhead Uluslararası Havalimanı'nda Air Force One uçağına binmeden önce gazetecilerin karşısına çıkmıştı.

Reuters tarafından çekilen yakın plan fotoğraflarda Trump'ın sağ elindeki koyu renkli morlukların üzerinin yoğun fondötenle kapatıldığı görüldü.

Trump neden makyaj yaptığını açıkladı! Ölü gibi görünmek istemiyorum

BEYAZ SARAY MORLUKLARIN NEDENİNİ AÇIKLAMIŞTI

Trump'ın elindeki morluklar ilk kez 2025 yılında kamuoyunun gündemine geldi.

ABD Başkanı'nın 2025 ve 2026 yıllarında katıldığı çeşitli etkinliklerde sağ elinde benzer izler görüldü.

Beyaz Saray yönetimi daha önce yaptığı açıklamada, Trump'ın sağ elindeki morlukların çok sayıda etkinlikte sürekli el sıkışmasından kaynaklandığını ifade etmişti.

Sosyal medyada Trump'ın sol elinde de benzer izlerin görüldüğüne ilişkin paylaşımlar yapıldı.

GEORGIA'DA CUMHURİYETÇİ ADAYA DESTEK VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Georgia'da düzenlenen Cumhuriyetçi Parti mitinginde konuştu.

Senato seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Mike Collins'e destek veren Trump, Demokrat Senatör Jon Ossoff'u hedef aldı.

Ossoff'un makyaj harcamalarıyla alay eden Trump, "Senato tarihinde herhangi bir erkek ya da kadından daha fazla makyaj parası harcıyor" dedi.

Trump neden makyaj yaptığını açıkladı! "Ölü gibi görünmek istemiyorum"

İRAN İÇİN "KONUŞABİLECEĞİM KİMSE YOK" DEDİ

Trump, İran'a ilişkin açıklamasında ülkenin lider kadrosunu hedef aldı.

"Belki İran'ın liderleriyle ilgili konularda biraz ileri gittim. Konuşabileceğim kimse yok."

ABD Başkanı, İran'dan istihbarat topladıklarını da ekledi:

"Onların neler yaptığını ve neler söylediğini, her şeyini duyuyoruz. Bu bilgi gizli. Ben şimdi bu bilgiyi kamuya açık hale getirdim."

Trump, İran savaşıyla ilgili konuşmasının bir bölümünde ise "Bu sadece bir askeri tatbikat, tamam mı?" ifadesini kullandı.

VENEZUELA AÇIKLAMASI: "NE OLDUĞUNU ANLAMADILAR"

Trump, Venezuela'nın askeri kapasitesine ilişkin açıklamasında ABD'nin bu ülkeye karşı izlediği tutumu anlattı.

"Venezuela'nın güçlü bir ordusu var ancak biz onlara karşı şiddet ve azimle hareket ettik. Onlar ne olduğunu anlamadılar."

ABD Başkanı, geçmişte yürütülen askeri operasyonları da eleştirdi:

"Eskiden içeri girer, insanları bombalar ve sonra giderdik. Ne demek oluyor bu? İnsanların hayatlarını mahvettik, bunun bize çok büyük bir maliyeti oldu ve sonra gittik. Biz ne yapıyoruz?"

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN YENİ İSİM ÖNERİSİ

Trump, küresel enerji taşımacılığının önemli geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nın adının değiştirilmesi ihtimalini de gündeme getirdi.

"Arap ülkeleri, eğer buranın adını 'Trump Boğazı' olarak değiştirirsek ne hissederler? Bunu kolayca başarabiliriz."

Trump'ın sözleri, boğazın adının resmen değiştirilmesine yönelik alınmış bir karar içermiyor.

GOOGLE YÖNETİCİLERİNE BAĞIRDIĞINI ANLATTI

ABD Başkanı, Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi sürecine de değindi.

Google'ın üst düzey yöneticileriyle yaşadığı görüşmeyi anlatan Trump, şirket yöneticilerine bağırdığını ve Google Haritalar'da Meksika Körfezi adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesini istediğini söyledi.

Trump, Grönland konusunda ise "Avrupalılar Grönland'ı istedi. Benim haklı olduğumu biliyorlardı" dedi.

OBAMA VE BIDEN'I HEDEF ALDI

Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın sağlık politikalarını da eleştirdi.

"Obama, 'Kendi doktorunuz olabilir' dedi. Kimse kendi doktoruna gitmedi. Birkaç kişi yakın zamanda kendi doktorlarına gitti. 20 yıl sonra kendi doktorlarına gittiler. Doktorları yaşlanmıştı, bu yüzden doktorlarını tanımadılar. Kendi doktorunuza sahip olamazsınız. Size yalan söylediler."

Obama için "Kötü bir başkan" diyen Trump, "Onu 'bölücü baş' olarak adlandırıyorum. Ülkemizi böldü" ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya yaptığı yardımları da hedef alan Trump, "Biden, Ukrayna'ya 350 milyar dolarlık ekipman ve nakit para verdi. Bu iyi değil, iyi değil, iyi değil" yorumunda bulundu.

FRANSA VE ORTA DOĞU HAKKINDA DA KONUŞTU

Fransa hakkında "Biliyorsunuz, Fransa devrimler için bir nevi cennet gibi. İnanılmaz" diyen Trump şöyle devam etti:

"Eğer Orta Doğu'dan birinin adından emin değilseniz, sadece 'Muhammed' deyin. Yaklaşık yüzde 65'lik bir ihtimalle doğru olacaktır. Ben bunu yıllardır yapıyorum. Hiçbir zaman yanılmadım."

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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