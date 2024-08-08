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Trump rakibi Harris'e meydan okudu! Canlı yayında tartışacaklar

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Trump rakibi Harris&#039;e meydan okudu! Canlı yayında tartışacaklar

Dünya Haberleri  / Ajanslar

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, 4, 10 ve 25 Eylül tarihlerinde canlı yayın tartışmasına hazır olduğunu belirterek Biden'ın yerine adaylığını ortaya koyan Demokrat rakibi Kamala Harris'e meydan okudu. Harris'in 10 Eylül'de yapılacak canlı yayına katılacağı belirtildi.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın uğradığı suikast girişimin ardından ABD Başkanı Joe Biden, adaylıktan çekildi. Biden'ın yerine Demokratların adayı, yardımcısı Kamala Harris oldu. 

Trump, Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, Kamala Harris'e adeta meydan okuyarak canlı yayına davet etti.

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Rakibi Harris'le karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu söyleyen Trump, 4 Eylül'de Fox News, 10 Eylül'de ABC News ve 25 Eylül'de de NBC News kanalında canlı yayın tartışması için anlaştığını ve Harris'ten yanıt beklediğini belirtti.

Başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi JD Vance ile Demokrat Tim Walz'u karşı karşıya getirmesi beklenen bir diğer canlı yayın tartışmasının da CBS News kanalında olacağını ifade eden Trump, Harris'in canlı yayınlarda kötü performans sergilediğini savundu.

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ABC News kanalı ise Harris'in 10 Eylül'de yapılacak canlı yayına katılma konusunda mutabık olduğunu duyurdu.

Harris'in Fox News ve NBC News'te yapılması muhtemel canlı yayınlara katılıp katılmayacağı ise henüz açıklanmadı.

Harris campaign taunts Trump over Fox debate offer

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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