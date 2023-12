Trump 'ülkemizin kanını zehirliyorlar' dedi, seçim vaadini yineledi! Tarihin en büyüğü olacak

18 Aralık 2023 11:47 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 11:47

ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için hazırlıklar sürerken, adaylar da mitinglere devam ediyor. Son anketler eski başkan Donald Trump'ın Biden karşısında öne geçtiğini ortaya koyarken, Trump yeniden seçilirse 'göçmenleri sınır dışı edeceği' sözünü yineledi ve iddialı sözler sarf etti.

Seçim kampanyası kapsamında Nevada eyaletinde toplantı düzenleyen Trump, seçilmesi halinde göçmenleri ülkeden gönderme taahhüdünü bir kez daha dile getirdi. Göçmenlerin 'ABD'yi işgal ettiğini' belirten Trump, seçilmesi halinde göçmenlerin 'ülke tarihindeki en büyük sınır dışı' uygulamasına tabi tutulacağına ilişkin sözünü yineledi.

Trump, göçmenlere ilişkin politikaların genişletileceğinin altını çizerek, "federal kolluk kuvvetlerinin büyük bir bölümünün göç ile ilgili birimlere aktarılmasının yanı sıra ülke dışındaki kuvvetlerin de bir kısmının güney sınırına çekileceğini" ifade etti.

"GÖÇMENLER ÜLKEMİZİN KANINI ZEHİRLİYOR"

Haftalar önce Amerika’daki göçmen kesimini tanımlamak için 'haşarat' kelimesini kullanan ve büyük tepki toplayan Trump, cumartesi günü ise New Hampshire'de yaptığı konuşmada göçmenlerin 'ülkenin kanını zehirlediğini' söyledi. Mitingde toplanan kalabalığa seslenen Trump "Ülkemizin kanını zehirliyorlar. Yaptıkları bu. Sadece Güney Amerika'da değil, dünyanın her yerindeki hastaneleri ve hapishaneleri zehirliyorlar. Afrika'dan, Asya'dan, dünyanın her yerinden ülkemize geliyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump, 'Ülkemizin kanını zehirliyorlar' ifadesini eylül ayında yayımlanan bir röportajında da kullanmış, İnkar ve İftiraya Karşı Birlik (ADL) Üst Yöneticisi (CEO) Jonathan Greenblatt ise bu dili 'ırkçı, yabancı düşmanı ve alçakça' olarak nitelendirerek ABD’nin eski başkanına tepki göstermişti.