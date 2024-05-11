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Arjantin’de yolcu treni boş trene çarptı: 90 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te yolcu treni, park halindeki boş trene çarptı. Feci kazada 90 kişi yaralandı.

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’ten ülkenin kuzeyine giden yolcu treni başkentin Palermo semtindeki bir köprüde ilerlediği sırada park halindeki başka trene çarparak raydan çıktı.

90 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi yönlendirilirken 90 kişinin yaralandığı açıklandı. Yetkililer, bazı kabloların çalınması sonucu bu tür kazaları önlemeye yönelik sinyalizasyon sisteminin devre dışı kaldığını söyledi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Arjantin’de yolcu treni boş trene çarptı: 90 yaralı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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