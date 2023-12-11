ABD NATO'dan çekilecek mi? Trump, Biden'ın önüne geçti

11 Aralık 2023 11:57 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 11:57

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD, 2024 başkanlık seçimlerine hazırlanıyor. Eski başkan Donald Trump'ın Cumhuriyetçilerin adayı olmasına kesin gözüyle bakılırken, Biden'ın ilerleyen yaşı ve basına sağlığıyla ilgili yansıyan görüntüler Demokratlar arasında endişeye neden oluyor.

Yaklaşan seçimler öncesi Wall Street Journal gazetesi son anket sonuçlarını paylaştı. Ankete göre; Trump'ın oy oranı yüzde 47 olurken, bu oran Biden için yüzde 43 olarak gerçekleşti. Daha önce paylaşılan anket sonuçlarında oranlar yüzde 46'ya 44 Trump lehine şekillenirken, bu sonucun Trump'ın arayı açtığının bir göstergesi olduğuna dikkat çekildi.

BIDEN'IN ADAYLIĞI TARTIŞMA KONUSU

Öte yandan Trump, yaklaşık yüzde 50 oy oranı ile Cumhuriyetçi aday adayları arasında önde giderken, Demokrat Parti'deki birçok kişi, ABD Başkanı Biden'ın ilerleyen yaşı nedeniyle yarıştan çekilmesini istiyor. Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın vergi kaçırmak, evrakta sahtecilik gibi 9 ayrı suçlamayla suçlanmasının da diğer endişe kaynakları olduğuna vurgu yapıldı.

Söz konusu anketin sonuçlarını paylaşan Wall Street Journal, ortaya çıkan rakamların pek çok Demokrat'ın şu anda Biden'dan memnun olmadığını gösterdiğinin altını çizdi. Bununla birlikte, Trump'ın Cumhuriyetçilerin adayı olması durumunda, Demokratların da Biden'ı destekleme yönünde karar alabileceği konuşuluyor.

"TRUMP YENİDEN SEÇİLİRSE ABD'Yİ NATO'DAN ÇEKEBİLİR"