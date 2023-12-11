ABD NATO'dan çekilecek mi? Trump, Biden'ın önüne geçti
Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi
ABD'de 2024 seçimleri için geri sayım sürerken son anket sonuçları eski başkan Trump'ın Biden karşısında öne geçtiğini ortaya koydu. Bu yükselişte Biden'ın ilerleyen yaşı ve oğlunun 9 ayrı suçlamayla karşı karşıya olması etkili olurken, Trump'ın başkan olması durumunda ABD'yi NATO'dan çekebileceği iddia edildi.
ABD, 2024 başkanlık seçimlerine hazırlanıyor. Eski başkan Donald Trump'ın Cumhuriyetçilerin adayı olmasına kesin gözüyle bakılırken, Biden'ın ilerleyen yaşı ve basına sağlığıyla ilgili yansıyan görüntüler Demokratlar arasında endişeye neden oluyor.
Yaklaşan seçimler öncesi Wall Street Journal gazetesi son anket sonuçlarını paylaştı. Ankete göre; Trump'ın oy oranı yüzde 47 olurken, bu oran Biden için yüzde 43 olarak gerçekleşti. Daha önce paylaşılan anket sonuçlarında oranlar yüzde 46'ya 44 Trump lehine şekillenirken, bu sonucun Trump'ın arayı açtığının bir göstergesi olduğuna dikkat çekildi.
BIDEN'IN ADAYLIĞI TARTIŞMA KONUSU
Öte yandan Trump, yaklaşık yüzde 50 oy oranı ile Cumhuriyetçi aday adayları arasında önde giderken, Demokrat Parti'deki birçok kişi, ABD Başkanı Biden'ın ilerleyen yaşı nedeniyle yarıştan çekilmesini istiyor. Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın vergi kaçırmak, evrakta sahtecilik gibi 9 ayrı suçlamayla suçlanmasının da diğer endişe kaynakları olduğuna vurgu yapıldı.
Söz konusu anketin sonuçlarını paylaşan Wall Street Journal, ortaya çıkan rakamların pek çok Demokrat'ın şu anda Biden'dan memnun olmadığını gösterdiğinin altını çizdi. Bununla birlikte, Trump'ın Cumhuriyetçilerin adayı olması durumunda, Demokratların da Biden'ı destekleme yönünde karar alabileceği konuşuluyor.
"TRUMP YENİDEN SEÇİLİRSE ABD'Yİ NATO'DAN ÇEKEBİLİR"
Öte yandan ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), 2024 seçimlerinde Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesi halinde ABD'nin NATO'dan çekilebileceğini yazdı. Haberde, birçok ABD'li diplomatın ve NATO üyesi ülkelerin Trump'ın dönüşüyle ilgili endişeli olduğu belirtildi.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre; 2009-2013'te NATO bünyesinde görev yapan emekli amiral James Stavridis konuyla ilgili, "Avrupa'da ikinci Trump döneminin ABD'nin NATO'dan çekilmesiyle sonuçlanacağı konusunda büyük bir korku var. Bu, ulusumuz için çok büyük stratejik hata ve tarihi başarısızlık olur" diye konuştu.
Konuyla ilgili gazeteye yazılı bir açıklama gönderen Trump ise, "Amerika'nın müttefiklerinin Amerikan halkının çıkarına hizmet etmesini sağlamak ve Amerikalıların canını ve parasını sorumsuzca tehlikeye atmamak her başkanın yükümlülüğüdür" ifadelerini kullandı.
Trump, "Bir numaralı önceliğim kendi ülkemizi, kendi sınırlarımızı, kendi değerlerimizi ve kendi halkımızı korumak olacak" dedi.
Başkanlığı döneminde ABD'yi birçok uluslararası anlaşmadan çeken Trump, ülkesinin NATO üyeliğiniyse tartışmaya açmamıştı. Ancak eski ABD lideri, başkanlık süresi boyunca NATO'nun Avrupalı üyelerini sıklıkla eleştirmiş ve yeterince savunma harcaması yapmamakla suçlamıştı.