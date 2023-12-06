İlk gün hariç diktatör olmayacağım: Donald Trump

6 Aralık 2023 09:41 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 10:23

Editör: Kevser Erbay / Kaynak: Fox News

Fox News'a röportaj veren Donald Trump, rakiplerinden "parazit" olarak bahsederek, Beyaz Saray'a dönmesi halinde yetkilerini kötüye kullanma olasılığını değerlendirdi.

Birleşik Devletlerin Cumhuriyetçi başkan adayı ikinci kez kazanırsa, kendisine karşı politika izleyenlerden intikam alacağına söz verdi. Trump'ın Cumhuriyetçi liderler tarafından desteklenmesiyle birlikte Başkan Joe Biden da uyarılarını arttırdı ve Trump'ın "Amerikan demokrasisini yok etmeye kararlı" olduğunu iddia etti.

Fox News muhabiri Sean Hannity, Trump'a "yeniden başkan seçilirse, gücünü kötüye kullanma, yasaları çiğneme planı" olup olmadığını sormuştu.

Trump, "İlk gün hariç diktatör olmayacağım, Meksika sınırı kapatmak ve delmek istiyorum delmek, delmek, delmek,” ifadelerini kullandı.

Joe Biden ve Kamala Harris'in siyasi seçim kampanyaları yöneticisi Julie Chavez Rodriguez'den yanıt gecikmedi. Rodriguez "Trump ilk günden seçilirse diktatör olacağını söylüyor, Amerikalılar ona inanmalı," ifadelerini kullandı.

Salı günü düzenlenen bağış toplama etkinliğinde Biden, Trump ve müttefiklerinin demokratik kurumları "yok etme" peşinde oldukları konusunda bir kez daha uyarmıştı.

Eski Başkan Trump, Biden'ın konuşmalarına ithafen Amerikan demokrasisinin gerçek yok edicisinin Joe Biden olduğunu söyledi. “Joe Biden Amerikan demokrasisinin savunucusu değil. Joe Biden Amerikan demokrasisinin yok edicisidir” dedi. Trump, kazanması halinde Biden'a dava açacağına söz verdi.

Mevcut başkan Joe Biden ileri yaşının etkilerine ilişkin artan sorularla karşı karşıya kalırken 77 yaşındaki Trump, bu konuda sessizliğini koruyor. Trump kasım ayında 81 yaşına giren Biden'ın, yaşı sebebiyle görevlerini yerine getirebilme becerisi hakkındaki endişelerini defalarca görmezden geldi. Bu durum Trump’ın geleceğe yönelik stratejilerinin olduğunun bir işareti olarak değerlendiriliyor.