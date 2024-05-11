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Afganistan’da sel: 150 ölü, 114 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Afganistan’da sel: 150 ölü, 114 yaralı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afganistan’ın Baghlan ve Takhar vilayetlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle mücadele ediyor. Bölgede birçok ev yıkılırken 150 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi de yaralandı.

Afganistan’ın Takhar, Baghlan, Ghor ve Herat vilayetlerinde etkili olan yoğun yağışlar, seli beraberinde getirdi. Çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı. Baghlan Vali Yardımcısı Molla Alam Majidi yaptığı açıklamada, "Gozargah-e-Noor, Jelgah, Nahrin, Dushi, Baghlan-e-Markazi, Dahna-e-Ghori, Tala-o-Barfak ve Barka bölgelerinin yanı sıra vilayetin yönetim merkezi Pul-e-Khumri'yi vuran ani selde 130 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı.

EVLER VE ALTYAPI SİSTEMİ DE ZARAR GÖRDÜ

Sel felaketinin çoğunlukla Barka ve Baghlan-e-Markazi'yi etkilediğini söyleyen Majidi, ölü sayısının artmasının beklendiğini vurguladı.
Takhar Afet Yönetimi Başkanı Ahmad Sir Sajid ise Namak Ab, Ishkamish, Farkhar ve Kafgan bölgelerinde 20 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığını aktardı. Sajid, 300 ev ile elektrik ve iletişim altyapısında ciddi hasar meydana geldiğini belirtti.

Afganistan’da sel: 150 ölü, 114 yaralı - 1. Resim

NÜFUSUN YARISI YOKSELLUK SINIRI ALTINDA

Fransız AFP haber ajansının Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) dayandırdığı haberinde ise yalnızca Baghlan vilayetinde 200'den fazla kişinin öldüğü, binlerce evin yıkıldığını veya hasar gördüğü aktarıldı.

Uzmanlara göre dünyadaki sera gazı emisyonlarının yalnızca yüzde 0.06'sından sorumlu olan Afganistan, iklim değişikliğinde en fazla risk altında olan ülkeler listesinde ise 6. sırada yer alıyor. Dünya Bankası'na göre Afganistan nüfusunun yarısı yoksulluk sınırının altında yaşarken, 15 milyon kişi gıda güvensizliği yaşıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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