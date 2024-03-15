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Haberler > Dünya > Afganistan şiddetli kara teslim: 60 kişi soğuktan donarak öldü

Afganistan şiddetli kara teslim: 60 kişi soğuktan donarak öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Afganistan şiddetli kara teslim: 60 kişi soğuktan donarak öldü
Afganistan, Kar Yağışı, Afet Yardımı, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Afganistan'da son hava koşulları hayatı felç etti. Taliban'ın yönettiği ülkede son 3 haftada yoğun kar yağışı, yağmur ve dondurucu soğuk hava şartları nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yüzlerce ev yıkılırken, binlerce büyükbaş hayvan telef oldu.

Afganistan'ın bazı kesimlerinde son haftalarda dondurucu soğuk, yağmur ve yoğun kar yağışı etkili olurken, sıcaklıklar eksi 30 santigrat dereceye kadar düştü. Afganistan Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü Janan Saeq yaptığı açıklamada, ülkede son 3 hafta içinde yoğun kar, şiddetli yağış ve dondurucu soğuk nedeniyle 60 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Afganistan şiddetli kara teslim: 60 kişi soğuktan donarak öldü - 1. Resim

YÜZLERCE EV YIKILDI, BİNLERCE HAYVANLAR TELEF OLDU

Saeq, "Bu dönemde bin 600'den fazla ev kısmen veya tamamen yıkıldı, 177 binden fazla büyükbaş hayvan soğuk hava nedeniyle telef oldu" ifadelerini kullandı.

Saeq, Ulusal Afet Kurumunun ve uluslararası kuruluşların iş birliğiyle ülkenin farklı yerlerinde 22 bin 400'den fazla aileye gıda, ihtiyaç malzemesi ve nakit yardımı sağlandığını belirtti.

Afganistan şiddetli kara teslim: 60 kişi soğuktan donarak öldü - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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