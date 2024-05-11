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Arda Güler oynadıkça atıyor! Milli yıldızdan süper bir gol daha

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arda Güler oynadıkça atıyor! Milli yıldızdan süper bir gol daha

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid forması giyen yıldız oyuncu Arda Güler, takımının Granada ile oynadığı karşılaşmada ağları sarsmayı başardı.

La Liga'da Granada deplasmanına konuk olan Real Madrid'de Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Bu sezon fazla forma şansı bulamaması sebebiyle gündemden düşmeyen Arda Güler, sonradan oyuna girdiği karşılaşmalarda performansıyla göz doldurmuştu.

Güler, takımının Granda ile oynadığı karşılaşmanın 45+2.dakikasında ağları sarsmayı başardı. Bu golle Real Madrid karşılaşmada 2-0 öne geçti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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