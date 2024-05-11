Arda Güler oynadıkça atıyor! Milli yıldızdan süper bir gol daha
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Real Madrid forması giyen yıldız oyuncu Arda Güler, takımının Granada ile oynadığı karşılaşmada ağları sarsmayı başardı.
La Liga'da Granada deplasmanına konuk olan Real Madrid'de Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Bu sezon fazla forma şansı bulamaması sebebiyle gündemden düşmeyen Arda Güler, sonradan oyuna girdiği karşılaşmalarda performansıyla göz doldurmuştu.
Güler, takımının Granda ile oynadığı karşılaşmanın 45+2.dakikasında ağları sarsmayı başardı. Bu golle Real Madrid karşılaşmada 2-0 öne geçti.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi