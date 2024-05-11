İBB Başkanı İmamoğlu, Filistinli Başkan ile görüştü: "Ramallah'a destek olacağız"

İBB Başkanı İmamoğlu, İsrail'in zulmü altındaki Filistin'in Ramallah şehrinin Belediye Başkanı Kassis ile görüştü. İmamoğlu, Ramallah'a destek olacaklarını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramallah Belediye Başkanı Issa Kassis ile bir araya geldi. İmamoğlu, İsrail'in ağır saldırısı karşısında Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında olduklarını vurguladı.

"HER HUSUSTA FİLİSTİN'E YARDIMA HAZIRIZ"

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Emirgan'daki Beyaz Köşk'te gerçekleşen görüşmede İmamoğlu, Türkiye'de yaşayan Filistinli öğrencilere katkı sunduklarını ve ihtiyaçlarını takip ettiklerini belirtti. İmamoğlu, "Gazze'ye ulaştırılmak üzere yardım tırlarımızı gönderdik. İhtiyaç olan her hususta Filistin halkına yardıma hazır olacağız." dedi.

İmamoğlu, tüm uluslararası platformlarda "Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında olduklarını, yaşanan vahşetin bir an önce durması ve kanın akmaması, savaşın sona erdirilmesi, katliama dönen bu saldırının sona ermesi gerektiğini" dile getirdiklerini belirtti.

Yapılacak her örnek çalışmada İstanbul'un yanlarında olduğunu ileten İmamoğlu, "Şehrinizdeki dayanışmaya katkı sunmaya, atık yönetimi ve çevreyle ilgili atacağınız adımlarda size her türlü desteği sunmaya hazırız. Şehre dönük iyileştirici tüm projelere de destek olma konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

"BATI ŞERİA'DA DURUM GİTTİKÇE CİDDİLEŞİYOR"

Ramallah Belediye Başkanı Issa Kassis de İsrail'in zulmü altında yaşadıkları zorlukları anlattı.

İkili ilişkilerinden memnun olduklarını belirten Kassis, şöyle devam etti:

"Bütün gözler Gazze'de ama Batı Şeria'da durum gün geçtikçe çok daha ciddileşiyor. Böyle bir durumda insanların üzerindeki gerginliği almak ve yerel hizmetleri sürdürmek, yerel hükümetler için çok zorlu bir durum. Biz de sizin gibi genç bir toplumuz.

Dün BM Genel Kurulu çok önemli bir karar aldı ve tabii ki Türkiye bizim yanımızda yer aldı. Bu topraklarda insanlarımızın varlığını sürdürmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Biz ülkemiz için yaşamak istiyoruz. Yerel yönetimler açısından bu çok zorlu bir durum."