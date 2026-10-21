ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Ocak 2025’te göreve gelmesinden bu yana 300 binden fazla vizeyi iptal ettiği açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, iptallerin süreceğini belirtirken Amerikan yasalarını ihlal eden ve ülkenin güvenliğini tehdit eden kişilere karşı sıfır tolerans uygulanacağını vurguladı.

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ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, göçmenlik ve sınır güvenliği politikaları kapsamında vize denetimlerini sıkılaştırmayı sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mora Namdar, yönetimin göreve başlamasından bu yana iptal edilen vize sayısının 300 bini aştığını duyurdu.

Trump yönetimi düğmeye bastı! ABD’de iptal edilen vize sayısı 300 bini geçti "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

"300 BİNDEN FAZLA VİZE İPTAL EDİLDİ"

Namdar, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Beyaz Saray’ın Trump yönetiminin vize iptallerini önceki yönetimlerden daha hızlı gerçekleştirdiğine ilişkin paylaşımını alıntıladı. Namdar, “300 binden fazla vize iptal edildi ve bu sayı artmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Vize sahiplerinin ABD yasalarına uyması gerektiğini belirten Namdar, kurallara aykırı davranan kişilerin ülkeye seyahat etme ayrıcalığını kaybedebileceğini vurguladı.

Trump yönetimi düğmeye bastı! ABD’de iptal edilen vize sayısı 300 bini geçti "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATANLARA KARŞI 'SIFIR TOLERANS' POLİTİKASI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott da iptallerin yasa dışı faaliyetlerde bulunan veya ulusal güvenliği tehdit eden yabancıları kapsadığını açıkladı. Pigott, yasaları ihlal eden, dolandırıcılık yapan ya da güvenliği tehlikeye atan vize sahiplerine karşı 'sıfır tolerans' politikası uygulandığını belirtti.

Trump yönetimi düğmeye bastı! ABD’de iptal edilen vize sayısı 300 bini geçti "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Trump yönetiminin Ocak 2025’te göreve gelmesinden bu yana göçmenlik ve sınır güvenliğine yönelik önlemler artırıldı. Yasal statüsüyle ilgili sorun bulunan veya suç kaydı olan yabancılara yönelik denetimler genişletilirken, vize işlemlerinde de daha sıkı kontroller uygulanmaya başlandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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