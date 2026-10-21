İsrail Cumhurbaşkanı Herzog korkudan hepsini toplattı! Macaristan'daki konvoya bayraksız çıktı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Macaristan ziyaretinde makam konvoyunda İsrail bayrağının bulunmaması dikkat çekti. İsrail basını, Gazze’ye yönelik saldırılara karşı artan tepkiler nedeniyle bayrakların güvenlik gerekçesiyle kaldırıldığını öne sürdü.

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Macaristan’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında başkent Budapeşte’de Macaristan Cumhurbaşkanı Andras Baka ve Başbakan Peter Magyar ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında Herzog’un makam konvoyunda İsrail bayrağının yer almaması dikkat çekti.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog korkudan hepsini toplattı! Macaristandaki konvoya bayraksız çıktı

KONVOYDA BAYRAK TAKAMADI

İsrail’de yayın yapan Kanal 12’nin muhabiri Amit Segal, Herzog’un konvoyuna ait görüntüleri X hesabından paylaştı. Görüntülerde, cumhurbaşkanını taşıyan araçlarda ve konvoya eşlik eden otomobillerde İsrail bayrağının bulunmadığı görüldü.

Segal, konuya ilişkin paylaşımında, “Cumhurbaşkanı Herzog’un konvoyu Macaristan'da da güvenlik gerekçesiyle İsrail bayrakları asılmaksızın hareket etmek zorunda kaldı.” ifadelerini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog korkudan hepsini toplattı! Macaristandaki konvoya bayraksız çıktı

İsrail basını da bayrakların kaldırılmasını, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara karşı artan tepkilerle ilişkilendirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik yaklaşık üç yıldır devam eden saldırıları, Macaristan’da da sık sık protestolara neden oluyor. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Nisan 2025’te Budapeşte’yi ziyaret ettiği sırada da binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşleri düzenlenmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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