Teknoloji milyarderi Musk’tan Ukrayna’yı sarsan hamle! Starlink kararı Kiev'i hazırlıksız yakaladı

Elon Musk’ın, Ukrayna ordusunun kullandığı Starlink uydu internet hizmetini yavaşlatma emri verdiği öne sürüldü. ABD basınına göre 14 Ekim’de başlayan kısıtlama, bazı askeri insansız hava araçlarının kullanımını aksatırken Musk’ın karar öncesinde ABD Başkanı Donald Trump’la görüştüğü iddia edildi.

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ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ), SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın Ukrayna güçlerinin kullandığı Starlink uydu internet sisteminin hızını düşürme kararı aldığını öne sürdü. Konuya yakın ABD’li yetkililere dayandırılan haberde, kısıtlamanın Ukrayna ordusunun bazı askeri insansız hava araçlarının faaliyetlerini ciddi ölçüde aksattığı belirtildi.

Habere göre Starlink hizmetindeki yavaşlama, Ukrayna’nın Rusya’daki dizel rafinerilerine yönelik saldırılarının ardından geldi. ABD Başkanı Trump ve Musk, son haftalarda söz konusu saldırılara tepki gösterirken Trump, bu operasyonların yüksek petrol fiyatlarına neden olduğunu savundu.

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‘MUSK, KARARI ALMADAN ÖNCE TRUMP’LA GÖRÜŞTÜ’ İDDİASI

WSJ’nin kaynakları, Musk’ın Starlink’teki kısıtlama kararını uygulamaya koymadan önce ve sonra Trump ile görüştüğünü aktardı. Kararın kim tarafından alındığı konusunda ise ABD yönetiminde farklı açıklamalar yapıldı. Bazı yetkililer Musk’ın tek başına hareket ettiğini ve Trump’ın Ukrayna’ya yönelik herhangi bir misilleme talimatı vermediğini öne sürerken, başka bir kaynak Musk’ın yeni hız sınırını devreye almadan önce Trump dahil üst düzey yönetim yetkilileriyle görüştüğünü bildirdi.

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MUSK: HERHANGİ BİR SINIRLAMA TRUMP TARAFINDAN BELİRLENİR

Musk, kısıtlamanın kamuoyuna duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, “Hız veya kullanım üzerindeki herhangi bir sınırlama ABD ordusu ve nihayetinde ABD Başkanı (POTUS) tarafından belirlenir” ifadelerini kullandı. Trump ise pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, yavaşlama kararından kimin sorumlu olduğunu bilmediğini belirterek, “Ama öğrenmek isterdim” dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de salı günü konuya ilişkin açıklamasında, “Hiçbir şeyi geri çekmedik” ifadelerini kullandı. Starlink’in hizmet koşulları konusunda karar alma seçeneğinin bulunduğunu belirten Hegseth, “Herhangi bir talimat veya benzeri bir şey vermedik” diye konuştu.

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UKRAYNA ENDİŞELİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Starlink’in Ukrayna’da tamamen kapatılmadığını ancak hız kısıtlamaları nedeniyle bazı askeri ve insani amaçlarla kullanımının sınırlandığını belirtmişti. Brüksel’de düzenlenen AB Liderleri Zirvesi'nde konuşan Zelenskiy, Beyaz Saray’dan hizmetin tamamen yeniden sağlanacağına dair sinyaller aldığını kaydetmişti.

UKRAYNA, STARSHIELD SİSTEMİNİN YAVAŞLADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Zelenskiy'nin savunma teknolojisi alanlarının geliştirilmesi konusundaki danışmanı Sergiy Beskrestnov, Starlink sisteminin, Ukrayna ordusunun kullandığı "askeri paket" internet hizmetinin çalışma hızına "kısıtlama getirdiği" açıklamasını yapmıştı.

Bu kısıtlamanın "StarShield" adlı hizmetin askeri paketi için geçerli olduğunu aktaran Beskrestnov, "Savunma güçlerimize bu sınır hakkında bilgi verilmedi ve bu durum, bir dizi görevin aksamasına neden oldu. Bu gelişme açıkça bir tesadüf değildir ve mevcut siyasi durumla ilgilidir." ifadelerini kullanmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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