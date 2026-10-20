Musk sahneye çıkardı, rekabet kızıştı! Tesla'nın üzerinden uçurdular: 11 yıldır buradayız

Elon Musk’ın 'dünyanın ilk uçan otomobili' olacağını öne sürdüğü yeni Tesla Roadster’ın havada manevra yaptığı görüntülerin yayınlanmasının ardından ABD’li Alef Aeronautics’ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kendi uçan otomobilinin Tesla’nın üzerinden geçtiği anları paylaşan şirket, “Tesla'ya ve Musk'a hoş geldiniz diyoruz. Biz 11 yıldır buradaydık” sözleriyle rakibine göndermede bulundu.

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ABD’li uçan otomobil üreticisi Alef Aeronautics, Tesla’nın yeni Roadster modeline ilişkin görüntülerin ardından kendi aracının havalandığı anları paylaştı. Elektrikli otomobilin, park halindeki bir Tesla Roadster’ın üzerinden geçtiği videoyla gündeme gelen şirket, uçan otomobil yarışında yıllardır tek başına olduğunu savunarak Tesla’ya meydan okudu.

Tesla Roadster

"11 YILDIR BURADAYIZ"

Alef CEO’su Jim Dukhovny, Tesla’nın da uçan otomobil yarışına katılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, “Uçan araba yarışında Tesla’ya hoş geldiniz diyoruz. 11 yıldır buradayız” dedi.

Electrek’in haberine göre, 16 Ekim’de yayımlanan video, Alef’in gerçekleştirdiği 1000’inci test uçuşunu gösteriyor. Şirket, paylaşımında Tesla Roadster’ı kendisinden sonra tarihteki ikinci uçan otomobil olarak nitelendirdi. Bu açıklama, Tesla’nın yeni Roadster modelinin uçuş yeteneklerini henüz kamuoyuna göstermemesi nedeniyle alaycı bir gönderme olarak değerlendirildi.

Musk sahneye çıkardı, rekabet kızıştı! Teslanın üzerinden uçurdular: 11 yıldır buradayız

TANITIM VİDEOSUNDA TESLA'YI KULLANMIŞTI

Alef, daha önce de Tesla araçlarını tanıtımlarında kullanmıştı. Şirket, geçen yıl Model Zero Ultralight prototipinin havalanarak bir Tesla Cybertruck’ın üzerinden geçtiği görüntüleri paylaşmıştı.

Alef'in CEO'su Dukhovny, rekabetin artmasının uçan otomobil sektörüne katkı sağlayacağını düşünüyor. Yeni şirketlerin pazara girmesinin yatırımcıların ilgisini artıracağını, bu araçlara yönelik düzenlemelerin geliştirilmesini destekleyeceğini ve farklı teknolojilerin karşılaştırılmasını kolaylaştıracağını belirtiyor.

Alef’in Model A adını verdiği araç, hem kara yollarında ilerlemek hem de dikey olarak havalanmak üzere tasarlandı. Elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) teknolojisini kullanan otomobil, özel motorları sayesinde havalanırken gövdesi de uçuş sırasında kaldırma kuvveti oluşturuyor. Döner kokpit tasarımı, araç havadayken yolcunun konumunu korumasını sağlıyor. Şirket ayrıca araca kurtarma paraşütü sistemi de ekledi.

Musk sahneye çıkardı, rekabet kızıştı! Teslanın üzerinden uçurdular: 11 yıldır buradayız

Tesla’nın yeni Roadster modelinde ise havalanmak için jet tahrik sistemi kullanması bekleniyor. Ancak şirket, söz konusu teknolojiyi henüz ticari bir araç üzerinde göstermedi.

UÇAN OTOMOBİL PROJESİNİ 2019'DA GELİŞTİRMEYE BAŞLADI

Alef Aeronautics, uçan otomobil projesini 2019 yılında geliştirmeye başladı. Şirket, 2022’de tanıttığı Model A’nın karada yaklaşık 354 kilometre, havada ise 177 kilometre menzile sahip olacağını açıkladı. Araç, 2023 yılında ABD Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) özel uçuşa elverişlilik sertifikası aldı. Ancak bu belge, modelin yaygın ticari kullanıma hazır olduğu anlamına gelmiyor.

Şirketin açıklamasına göre Model A için toplam değeri yaklaşık 1 milyar doları bulan 3 bin 600’den fazla ön sipariş verildi. Yaklaşık 299 bin 999 dolara satışa sunulması beklenen aracın ilk örneklerinin montajı, Kaliforniya’daki Silikon Vadisi tesisinde başladı. Alef, 2026 yılının sonuna kadar sınırlı sayıda müşteriye teslimat yapmayı, 2027’de ise üretimi artırmayı hedefliyor. İlk araçlar, geniş çaplı kullanımdan önce kontrollü koşullarda test edilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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