Tesla'nın uçan otomobili Roadster tanıtıldı! Havada takla attı, çıkış tarihi açıklandı

Tesla, yaklaşık 10 yıldır beklenen yeni nesil Roadster modelini ABD'de tanıttı. SpaceX tarafından geliştirilen itici sistemlerle donatılan elektrikli spor otomobil, gösteri sırasında ters sürüş gerçekleştirdi, beş aracın üzerinden atladı ve havada takla attı. Elon Musk, 0'dan 100 kilometre hıza yaklaşık 1 saniyede ulaşabileceği açıklanan Roadster'ın 2028'de piyasaya sürülmesinin planlandığını duyurdu.

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ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, uzun süredir geliştirme aşamasında bulunan yeni nesil Roadster modelini tanıttı. Tesla CEO'su Elon Musk, Teksas eyaletindeki SpaceX tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte, itici sistemlerle havalanabilen elektrikli spor otomobilin dikkat çeken özelliklerini sergiledi. Yaklaşık 10 yıldır üretimi beklenen aracın 2028 yılında piyasaya sürülmesinin hedeflendiği açıklandı.

Teslanın uçan otomobili Roadster tanıtıldı! Havada takla attı, çıkış tarihi açıklandı

OTOMOBİL HAVADA TAKLA ATTI, 5 ARACIN ÜZERİNDEN ATLADI

Teksas'ın McGregor kentindeki SpaceX tesislerinde düzenlenen tanıtımda, yeni nesil Roadster'ın geleneksel otomobillerden farklı hareket kabiliyetleri gösterildi.

SpaceX teknolojisiyle geliştirilen itici sistemlerden yararlanan araç, özel olarak hazırlanan parkurda ters şekilde ilerledi. Ardından yan yana sıralanan beş Tesla aracının üzerinden atlayarak havada kendi ekseni etrafında döndü.

Gösteride aracın kısa süreli havalanabildiği ve itici sistemlerini kullanarak kontrollü manevralar gerçekleştirebildiği ortaya konuldu.

Teslanın uçan otomobili Roadster tanıtıldı! Havada takla attı, çıkış tarihi açıklandı

0'DAN 100 KİLOMETRE HIZA 1 SANİYEDE ÇIKABİLECEK

Tesla'nın açıkladığı teknik özelliklere göre yeni Roadster, itici sistemleri devreye girdiğinde 0'dan saatte 96,6 kilometre hıza yaklaşık 1 saniyede ulaşabilecek.

Elektrikli spor otomobilin azami hızının ise saatte 370 kilometreye kadar çıkabileceği belirtildi.

Söz konusu performans değerlerinin seri üretim araçlarında hangi koşullarda sağlanabileceği henüz netleşmedi.

Teslanın uçan otomobili Roadster tanıtıldı! Havada takla attı, çıkış tarihi açıklandı

ELON MUSK: HER YOLDA YASAL OLMAYABİLİR

Tesla CEO'su Elon Musk, tanıtım sırasında Roadster'ın günlük hayatta kullanılabilecek bir otomobil olacağını savundu. Ancak aracın sıra dışı özelliklerinin yasal düzenlemeler açısından soru işaretleri oluşturabileceğini kabul etti.

Musk, otomobilin gerçek yollarda kullanılacağını belirterek, bunun hangi yollarda mümkün olacağının değişebileceğini söyledi.

Yeni Roadster'ın bütün ülkelerde ve bölgelerde trafiğe çıkış izni alamayabileceğini belirten Musk, buna rağmen insanların sahip olabileceği bir otomobilin üretileceğini ifade etti.

Otomotiv sektörü uzmanları da kısa süreli havalanma ve özel manevra kabiliyetlerine sahip araçların özel pistlerde kullanılabilmesiyle kamuya açık yollarda yasal olarak kullanılabilmesinin farklı süreçler gerektirdiğine dikkat çekiyor.

Teslanın uçan otomobili Roadster tanıtıldı! Havada takla attı, çıkış tarihi açıklandı

9 YIL ÖNCE 250 BİN DOLAR ÖDEYENLER DE TANITIMA KATILDI

Yeni nesil Roadster'ın geliştirme süreci, Tesla'nın daha önce açıkladığı takvimin yıllarca gerisine düştü.

İlk kez 2017 yılında duyurulan otomobil için rezervasyon yaptıran müşteriler uzun süredir teslimat bekliyor.

Teksas'taki tanıtıma katılanlar arasında yaklaşık dokuz yıl önce araç için 250 bin dolar ön ödeme yapan müşterilerin de bulunduğu bildirildi.

Tesla'nın daha önce birçok kez ertelenen otomobil için bu kez 2028 yılını hedef göstermesi dikkat çekti.

YENİ ROADSTER'IN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Tesla, 2028 yılında piyasaya sunmayı planladığı Roadster'ın güncel satış fiyatını henüz açıklamadı.

Araç için daha önce 250 bin dolara ulaşan rezervasyon ödemeleri alınmasına rağmen yeni modelin hangi fiyat aralığından satışa çıkacağı bilinmiyor.

Şirket ayrıca yeni Roadster'ın batarya kapasitesine ilişkin ayrıntıları da paylaşmadı.

2017 yılında duyurulan önceki hedeflerde aracın tek şarjla yaklaşık 998 kilometre menzil sunabileceği belirtilmişti. Ancak bu değerin tanıtılan yeni versiyon için geçerli olup olmadığı henüz kesinleşmedi.

GÖZLER 2028 YILINA ÇEVRİLDİ

SpaceX teknolojisiyle donatılan yeni Roadster'ın tanıtımı, Tesla'nın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı elektrikli spor otomobil projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini gösterdi.

Ancak aracın seri üretime ne zaman hazır hale geleceği, açıklanan performans özelliklerinin tüketicilere sunulacak versiyonlarda korunup korunmayacağı ve trafikte kullanımına ilişkin yasal izinler henüz kesinlik kazanmadı.

Tesla'nın 2028 yılı için açıkladığı üretim hedefinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki dönemde netleşecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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