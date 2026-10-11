Tesla, otomobilin altındaki havayı elektrikli fanlarla çekerek yol tutuşunu artırmayı amaçlayan bir sistemin patentini aldı. Arka difüzöre yerleştirilen fanlar, düşük hızlarda da yere basma kuvveti oluşturabilecek.

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Tesla’nın yeni patenti, yüksek performanslı elektrikli otomobillerde motor gücünü artırmak yerine mevcut gücü yola daha etkili aktarmaya odaklanıyor. Şirket, aracın altındaki hava akışını elektrikli fanlarla yöneten bir tasarım geliştirdi.

“Electric fan car” adlı patent, 29 Eylül 2026’da tescil edildi. ABD Patent ve Marka Ofisi kayıtlarına göre başvuru Ocak 2024’te yapılmış, çalışmanın öncelik tarihi ise Ocak 2023’e uzanıyor. Tasarım, elektrikli fanlarla desteklenen bir arka difüzör düzenini tarif ediyor.

ARACIN ALTINDAKİ HAVA ARKADAN DIŞARI ATILIYOR

Patentte anlatılan sistemde hava girişi otomobilin tabanında, çıkışı ise arka bölümünde bulunuyor. Bu iki noktayı birbirine bağlayan kanalın çıkış kesiti, girişinden daha geniş tasarlanmış.

Kanala yerleştirilen elektrikli fanlar, aracın altından aldıkları havayı arkaya doğru taşıyor. Çıkış bölümünde, yan yana duran fanların arasında dikey hava yönlendiriciler bulunuyor. Böylece fanlar ve difüzör tek bir aerodinamik düzenin parçaları olarak çalışıyor.

Amaç, otomobilin altındaki basıncı düşürerek lastikleri zemine daha güçlü bastırmak. Günlük dille aracın yola “vakumlanması” olarak anlatılabilecek bu yaklaşım, özellikle yüksek motor gücünün lastiklerin tutunma kapasitesini zorladığı koşullarda avantaj sağlayabilir.

Yeni patent ortaya çıktı! Tesla’dan otomobili yola “vakumlayan” teknoloji

DÜŞÜK HIZLARDA DA YOL TUTUŞ DESTEĞİ

Geleneksel kanat ve spoiler gibi aerodinamik parçaların ürettiği yere basma kuvveti, aracın hızıyla birlikte değişiyor. Bu nedenle yüksek hızda etkili olan bir kanat, kalkış sırasında veya yavaş bir virajda aynı desteği sunamıyor.

Fanlı sistemler ise hava akışını kendileri oluşturabildiği için düşük hızlarda, hatta uygun tasarımlarda araç dururken bile yere basma kuvveti üretebiliyor. Tesla’nın yaklaşımı da hızlanma, viraj ve frenleme sırasında tutunmayı artırma potansiyeli taşıyor.

FANLI OTOMOBİL FİKRİNİN BAŞKA ÖRNEKLERİ DE VAR

Tesla’nın üzerinde çalıştığı yaklaşımın otomotiv dünyasında farklı uygulamaları bulunuyor. Gordon Murray Automotive T.50’deki 400 mm çapındaki arka fan, hareketli spoiler ve difüzörlerle birlikte hava akışını yönetiyor. Üreticiye göre yüksek yere basma kuvveti modunda sistem, yere basma kuvvetini yüzde 50 artırabiliyor.

Elektrikli McMurtry Spéirling ise fan destekli sistemin daha çarpıcı örneklerinden biri. Araç, dururken de yere basma kuvveti üretebiliyor. McMurtry, bu teknolojiyi göstermek için otomobili özel olarak hazırlanmış döner bir platformda baş aşağı sürmeyi de başardı.

Yeni patent ortaya çıktı! Tesla’dan otomobili yola “vakumlayan” teknoloji

ROADSTER İÇİN GÜNDEMDE, ÜRETİM İÇİN HENÜZ ERKEN

Yeni Roadster sistemin kullanılabileceği güçlü adaylardan biri olarak değerlendiriliyor. Ancak patent belirli bir modelle sınırlandırılmış değil, çizimlerde de Roadster yerine Model S görünümündeki bir otomobil yer alıyor.

Teknolojinin bir Tesla modeline uygulanması halinde enerji tüketimi, fan gürültüsü, dayanıklılık ve araç içindeki yerleşim gibi konuların çözülmesi gerekecek.

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