ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Avrupa'da otonom sürüş sistemi için beklediği onayı alamayınca yıllardır kullandığı "Full Self-Driving" (Tam Olarak Kendi Kendine Sürüş) adını değiştirdi. Elon Musk'ın şirketi, sistemin yeteneklerini olduğundan fazla gösterdiği yönündeki eleştirilerin ardından Avrupa'da "Tesla Assisted Driving" (Tesla Destekli Sürüş) ismini kullanmaya başladı. Ancak isim değişikliği, Avrupa genelinde onay alınması için yeterli olmayabilir.

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Tesla'nın Avrupa'daki otonom sürüş hedefleri düzenleyici engellere takıldı.

Sürücünün müdahalesi olmadan hareket edebildiği izlenimi verdiği gerekçesiyle eleştirilen "Full Self-Driving" (FSD) yazılımı, kıtada yeni bir isimle sunulmaya başlandı.

Bloomberg ve Autoevolution'ın haberlerine göre şirket, Avrupa'daki internet sitelerinde ve tanıtım materyallerinde "Tesla Assisted Driving" adını kullanıyor.

Tesla'dan Avrupa'ya isim oyunu! Musk geri adım attı

AVRUPA'DAN TESLA'YA İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DAYATMASI

Tesla'nın FSD sisteminin Avrupa Birliği genelinde kullanılabilmesi için yürüttüğü onay süreci, sürüş güvenliği ve sistemin adlandırılmasına ilişkin itirazlarla karşılaştı.

Autoevolution'ın haberine göre 6 Ekim'de yapılması planlanan oylama ertelendi. Bazı düzenleyiciler, sistemin hız sınırlarına uyumu ve sürücünün sürekli denetimini gerektirmesi konusunda çekincelerini dile getirdi.

Alman makamlarının da sistemin adının değiştirilmesini talep ettiği, "Tesla Assisted Driving" ifadesinin bu süreçte gündeme geldiği öne sürüldü.

Tesla'dan Avrupa'ya isim oyunu! Musk geri adım attı

30 KİLOMETRELİK YOLDA 44 KİLOMETRE HIZA ÇIKTI

Belçikalı bir güvenlik kuruluşunun testleri de Tesla'nın Avrupa'daki onay sürecinde tartışmalara yol açtı.

Autoevolution'ın aktardığı rapora göre FSD sistemi, 30 kilometre hız sınırı bulunan test güzergâhlarının yüzde 55'inde sınırı aştı. Bu bölümlerde ortalama hızın 44 kilometreye ulaştığı kaydedildi.

Tesla'nın Avrupa yazılımında hız sınırlarına ilişkin ayarlamalar yaptığı ve sürücü denetimini sıkılaştırdığı ileri sürüldü.

Tesla'dan Avrupa'ya isim oyunu! Musk geri adım attı

SEKİZ ÜLKE ONAYLADI, AVRUPA'NIN BÜYÜKLERİ BEKLİYOR

Hollanda'nın nisan ayında verdiği sınırlı onayın ardından Litvanya, Estonya, Danimarka, Belçika, Slovenya, Çekya ve Hırvatistan'ın da benzer adımlar attığı aktarıldı.

Buna karşılık Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya gibi büyük Avrupa pazarlarında daha geniş kapsamlı onay süreci tamamlanmadı.

Avrupa'daki teknik komitenin konuyu aralık ayında yeniden ele alması bekleniyor.

İSİM DEĞİŞTİ, FİYAT AYNI KALDI

Yeni düzenlemeyle sistem, onay bulunmayan ülkelerde "Tesla Assisted Driving Basic", onay verilen pazarlarda ise "Tesla Assisted Driving" adıyla sunuluyor.

Autoevolution'a göre isim değişikliğine rağmen aylık abonelik ücreti 99 avro seviyesinde kaldı.

Tesla'nın ABD'deki internet sitesinde ise "Full Self-Driving" adı kullanılmaya devam ediyor.

İsim değişikliği, sistemin tamamen sürücüsüz çalıştığı anlamına gelmiyor. Sürücünün yolu izlemesi ve gerektiğinde müdahaleye hazır olması gerekiyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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