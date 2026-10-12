Trump'ın enerji ateşkesi krize dönüştü! Zelenskiy'i böyle tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi ilan etmesinin ardından Washington'ın Kiev üzerindeki baskıyı artırdığı öne sürüldü. Axios ve Financial Times'ın haberlerine göre ABD yönetimi, Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerini hedef almaya devam etmesi halinde silah sevkiyatını ve istihbarat paylaşımını durdurabileceği uyarısında bulundu.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı dizel yakıt anlaşmasının ardından Ukrayna'ya yönelik baskıyı artırdığı iddia edildi.

Trump, pazar günü Truth Social hesabından Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi ilan edildiğini ve iki tarafın da bunu kabul ettiğini duyurmuştu. Ancak Amerikan basınına konuşan yetkililer, açıklamanın henüz kesinleşmiş bir anlaşmadan ziyade müzakere aşamasındaki bir öneriye işaret ettiğini ileri sürdü.

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TRUMP'IN ATEŞKES AÇIKLAMASINA MOSKOVA'DAN ONAY YOK

Axios'un Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberine göre Trump'ın duyurusu, Rusya ile Ukrayna'nın birbirlerinin petrol rafinerilerine saldırmayı durdurmasını öngören muhtemel bir anlaşmayı kapsıyor.

Yetkili, rafineri saldırılarının durması halinde elektrik santralleri ve enerji şebekelerinin de saldırıların dışında tutulacağı daha kapsamlı bir anlaşmanın gündeme gelebileceğini söyledi.

Rusya'nın teklifi değerlendirdiğini belirten yetkili, “Hazır olup olmadıklarını yakında öğreneceğiz” dedi.

Trump'ın her iki tarafın da kabul ettiğini açıklamasına rağmen Moskova'nın ateşkese onay verdiği henüz doğrulanmadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise ateşkes ilanının kendisi için yeni bir bilgi olduğundan bahsetti.

RUSYA SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜ

Trump'ın açıklamasından saatler sonra Ukrayna'dan yeni saldırı haberleri geldi.

Ukrayna basınına göre Rusya, ülkedeki enerji tesislerini hedef almaya devam etti.

Zelenskiy, gün boyunca Rus insansız hava araçlarının ve güdümlü bombaların kullanıldığı saldırılar düzenlendiğini, Harkiv'deki bir elektrik santralinin de vurulduğunu açıkladı.

Trump'ın duyurusunu olumlu karşıladığını belirten Zelenskiy, "Bu herkes için iyi bir haber ve gerçeğe dönüşmesi önemli" dedi.

ABD'DEN UKRAYNA'YA SİLAH VE İSTİHBARAT TEHDİDİ İDDİASI

Financial Times'ın Avrupalı yetkililere dayandırdığı habere göre Washington, Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine saldırmayı sürdürmesi halinde NATO üzerinden yürütülen Amerikan silahı tedarik mekanizmasını engelleyebileceği uyarısında bulundu.

İddialara göre ABD, istihbarat paylaşımının durdurulmasını da gündeme getirdi.

Söz konusu mekanizma, NATO koordinasyonundaki Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi (PURL) kapsamında Avrupalı müttefiklerin Amerikan silahlarını satın alarak Ukrayna'ya göndermesini sağlıyor.

Axios'a konuşan Ukraynalı bir yetkili de ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Miami'deki görüşmeler sırasında benzer bir uyarıda bulunduğunu ileri sürdü.

Ancak bir ABD'li yetkili, istihbarat paylaşımının kesilmesi yönünde tehditte bulunulduğu iddiasını reddetti.

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"TRUMP GERÇEKTEN ÇOK KIZGIN"

Axios'a konuşan Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarından rahatsız olduğunu açıkladı.

Yetkili, “Trump gerçekten çok kızgın. Zelenskiy'nin ABD'yi çantada keklik gördüğünü hissediyor” ifadelerini kullandı.

Washington yönetiminin, Rus rafinerilerine yönelik saldırıların küresel yakıt fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu düşündüğü aktarıldı.

Ukraynalı bir yetkili ise önerilen karşılıklı rafineri ateşkesinin iki ülke açısından eşit sonuçlar doğurmayacağını savundu.

Ukrayna'nın yalnızca bir petrol rafinerisine sahip olduğunu ve bu tesisin Rus saldırıları nedeniyle tam kapasite çalışamadığını söyleyen yetkili, "Biz dizel ve gaz ithal ediyoruz. İhtiyacımız olan şey, Rusların elektrik şebekemize saldırmayı durdurması" diye konuştu.

TRUMP'IN PUTİN ANLAŞMASINA ABD'DEN TEPKİ

Trump'ın Rusya ile vardığı dizel yakıt anlaşması ise ABD Kongresinde Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin ortak tepkisine neden oldu.

Reuters'ın aktardığına göre dört Cumhuriyetçi ve üç Demokrat senatör, Rus enerji ithalatını yasaklayan Amerikan yasalarını hatırlatarak Trump yönetimine anlaşmadan geri dönme çağrısı yaptı.

Senatörler ortak açıklamalarında, "Kongre, Amerikan dolarlarının Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı finanse etmesini önlemek için 2022 yılında Rus enerji ithalatını açıkça yasakladı" ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin Kongreye danışmadığını ve kararına ilişkin gerekli açıklamayı sunmadığına dikkat çeken senatörler, "ABD, Rusya Ukraynalı sivilleri öldürmeye devam ederken Putin'e mali can simidi sağlamamalı. Yönetim derhal bu karardan dönmeli" dedi.

BEYAZ SARAY: ANLAŞMAYI UYGULAYACAĞIZ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Trump yönetiminin Rusya ile yapılan anlaşmayı uygulamakta kararlı olduğunu açıkladı.

Fox News'e konuşan Bessent, mevcut yasal yetkilerin kullanılacağını belirterek anlaşmanın Amerikan halkının yararına olduğunu ve yakıt fiyatlarını düşüreceğini iddia etti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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