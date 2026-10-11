ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulmasını öngören ateşkes ilan edildiğini açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile vardığı dizel yakıt anlaşması ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye yönelik sert açıklamaları uluslararası gündemdeki yerini korurken, Washington'dan yeni bir hamle geldi.

Trump, Moskova ile Kiev arasında enerji altyapısına yönelik saldırıları durduracak ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Her iki tarafın da anlaşmayı kabul ettiğini belirten ABD Başkanı, ateşkesin derhal yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes! Trump duyurdu

"HER İKİ TARAF DA KABUL ETTİ"

Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı şunları söyledi:

"Derhal yürürlüğe girmek üzere, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da bunu kabul etmiştir. Bu ateşkesi bozmayın! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."

Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes! Trump duyurdu

ZELENSKİY'DEN ATEŞKES ÖNCESİ MOSKOVA'YA TEKLİF

Trump'ın açıklamasından saatler önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını durdurması halinde Kiev'in de Rus petrol rafinerilerini hedef almaktan vazgeçmeye hazır olduğunu söylemişti.

Zelenskiy, saldırıların karşılıklı olarak durdurulması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bize saldırmayın, çocuklarımızı öldürmeyin. Biz de sizin dizel yakıtınızı hedef almayı bırakacağız. Bence bu adil bir anlaşma.”

Ukrayna lideri, gerilimin azaltılmasına yönelik herhangi bir düzenlemenin karşılıklılık esasına dayanması ve güvenceler içermesi gerektiğine değindi.

TRUMP İLE PUTİN ARASINDA DİZEL ANLAŞMASI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Trump'ın duyurduğu anlaşmaya göre Moskova, ABD'ye ve küresel piyasalara yakıt sağlamayı kabul etti.

ABD Başkanı, yükselen akaryakıt fiyatlarından İran'ın da dahil olduğu Orta Doğu'daki çatışmalar yerine Rusya-Ukrayna savaşını sorumlu tuttu.

Zelenskiy ise Rus dizel ihracatına yönelik kısıtlamaların gevşetilmesinin Moskova'nın savaş faaliyetlerini finanse etmesine yardımcı olabileceği uyarısında bulundu.

Ukrayna lideri, söz konusu anlaşmayı Putin'e verilmiş bir “hediye” olarak nitelendirdi.

ZELENSKİY'DEN TRUMP'A: PUTİN'E 60 GÜNLÜK ATEŞKESİ SÖYLEYİN

Zelenskiy, Trump'ın Ukrayna'da yeni bir devlet başkanı seçilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına da cevap verdi.

Ukrayna'da seçim düzenlemeye hazır olduklarını belirten Zelenskiy, bunun için çatışmaların durdurulması gerektiğini söyledi.

"Trump gerçekten Ukrayna'da seçim yapılmasını istiyorsa lütfen Putin'e şunu söylesin: Bize iki ay, yani 60 günlük tam ateşkes verin. 60 gün içinde seçimleri düzenleyeceğiz."

Zelenskiy, "Elbette halkımızın yapacağı her türlü tercihe hazır olacağız" dedi.

Trump'ın Ukrayna'nın yeni bir lidere ihtiyacı olduğu yönündeki sözlerine ise şu cevabı verdi:

"Trump'a tüm saygımla söylüyorum, liderini seçmek halkımıza kalmıştır."

"PUTİN'İ DURDURMANIN YOLUNU BULAMIYORLAR"

Ukrayna lideri Trump ve Elon Musk'ın kendisini neden savaşın devamından sorumlu tuttuğu yönündeki soruya da cevap verdi.

"Çünkü bu insanlar Putin'i nasıl durduracaklarının yolunu bulamıyor. Putin'i durdurmak, başkalarına baskı yapmaktan daha zor" şeklinde konuştu.

PETROL FİYATLARI ÜZERİNDEN TRUMP'A ELEŞTİRİ

Zelenskiy, küresel enerji fiyatlarındaki yükselişin nedenine ilişkin Trump'ın açıklamalarına da karşı çıktı.

Orta Doğu'daki savaşın ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının fiyatları artırdığını savunan Ukrayna lideri, şunları söyledi:

Herkes, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle fiyatların yükseldiğini anlıyor. Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması nedeniyle artıyorlar. Bunu herkes anlıyor.

Zelenskiy, kamuoyuna doğru bilgi verilmesi gerektiğini vurgulayarak "İnsanlarla oyun oynamayın" dedi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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