Rusya'nın dijital altyapısına darbe! Yandex felç oldu, 80'den fazla hizmet durdu

Rusya'da peş peşe düzenlenen İHA saldırıları, teknoloji devi Yandex'in veri merkezlerini vurdu. Vladimir bölgesindeki tesis tamamen devre dışı kalırken 80'den fazla hizmette kesinti yaşandı. Yandex Go, Yandex Pay ve Yandex Music gibi platformlarda erişim sorunları ortaya çıktı. Şirket, kullanıcılarına acil durum kurtarma planlarını devreye sokmaları çağrısında bulundu.

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Rusya'nın teknoloji altyapısı, art arda düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarından etkilendi. Yandex'in Vladimir bölgesindeki veri merkezi saldırıda hasar gördü ve faaliyetlerini tamamen durdurdu.

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YANDEX'TEN ACİL DURUM ÇAĞRISI

Yandex Cloud Alerts, Vladimir'deki veri merkezinin saldırı nedeniyle tamamen devre dışı kaldığını açıkladı.

Şirket, sistemlerin durumuna ilişkin şu uyarıyı yaptı:

"Kaynakların kalan konfigürasyonunu istikrarsız olarak değerlendiriyoruz. Platformun çalışma modu acil durum modundadır; diğer tüm alternatif acil durum kurtarma planlarını devreye sokmanızı tavsiye ederiz."

Saldırı, teknik destek kanallarını da etkiledi. Yandex ekipleri hasarın boyutunu belirlemek ve sistemleri yeniden devreye almak için çalışmalarını sürdürürken hizmetlerin ne zaman normale döneceği belirsizliğini koruyor.

YANDEX GO, PAY VE MUSIC'TE ERİŞİM SORUNU

Saldırının ardından Yandex'in çok sayıda dijital hizmetinde kesintiler başladı.

Kesinti takip platformları Detector404 ve Sboy.rf üzerinden Yandex Go, Yandex Pay, Yandex Music, Kinopoisk ve Alice akıllı ev sistemleriyle ilgili şikayetler geldi.

Yandex'in basın servisi de bazı hizmetlerin çalışmadığını RBC'ye doğruladı.

80'den fazla hizmetin etkilendiği olayda kesintilerin kapsamına ilişkin incelemeler sürüyor.

5 BİN KİŞİYİ ETKİLEYEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Vladimir Bölgesi Valisi Aleksandr Avdeyev, altyapıya yönelik İHA saldırısının ardından yangın çıktığını açıkladı.

Saldırıda yaklaşık 5 bin kişiye elektrik sağlayan iki trafo merkezi devre dışı kaldı.

Bölgede konutlarda yıkım meydana gelmezken, ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

ÜÇ GÜNDE ÜÇ VERİ MERKEZİ HEDEF OLDU

Yandex'in veri merkezleri, Vladimir'deki saldırıdan önce de İHA'ların hedefi haline geldi.

7 Ekim'i 8 Ekim'e bağlayan gece Ryazan bölgesinin Sasovo kentindeki Yandex veri merkezinde İHA saldırısı sonrasında yangın çıktı. Tesis faaliyetlerini tamamen durdurdu.

9 Ekim'de ise Kaluga'daki veri merkezi hedef alındı. Saldırıda bazı modüller tamamen devre dışı kaldı ve dijital hizmetlerde aksaklıklar yaşandı.

Vladimir'deki son saldırıyla birlikte Yandex'in üç ayrı bölgedeki veri merkezi kısa aralıklarla zarar gördü.

"ONARIMIN NE KADAR SÜRECEĞİNİ TAHMİN ETMEK GÜÇ"

Yandex, saldırıların ardından veri merkezlerindeki hasarın giderilmesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Şirket, tesislerini günlük dijital hizmetlerin ve kurumsal müşterilerin faaliyetlerini ayakta tutan "demir kalp" olarak tasvir etti.

Yandex'ten yapılan açıklamada, "Şu aşamada veri merkezlerindeki ekipmanların onarım ve yeniden faaliyete geçme süresini tahmin etmek oldukça güç" denildi.

Şirketin önceliği, hizmetlerin devamlılığını sağlamak ve kesintilerden etkilenen kullanıcılara destek vermek.

SÖZLEŞMEYE SAVAŞ VE İHA SALDIRISI MADDESİ

Yandex, 10 Ekim'de kullanıcı sözleşmesine mücbir sebep durumlarını kapsayan yeni bir madde ekledi.

Düzenleme, savaş ve terör eylemlerinin yanı sıra İHA ve füze saldırılarını, topçu atışlarını ve patlamaların sonuçlarını da kapsıyor.

Tarafların kontrolü dışında gelişen bu tür olaylar, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini imkansız hale getirdiğinde sorumluluktan muafiyet gerekçesi oluşturabilecek.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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