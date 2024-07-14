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Trump'tan Biden'a meydan okuma: Suikast sonrası "izin vermeyeceğim" diyerek duyurdu

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Abd, Donald Trump, Suikast, Haber

Dünya Haberleri

ABD'de başkan adayı Donald Trump suikast girişiminin ardından seçim çalışmalarına devam edeceğini söyleyerek adeta Biden'a meydan okudu. Trump, "Suikastın seçim gündemini değiştirmesine izin vermeyeceğim" diyerek Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılacağını duyurdu.

ABD'de başkan adayı Donald Trump'a suikast girişimi tüm dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Saldırının ardından Trump'tan bir meydan okuma daha geldi. 

SEÇİM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK

ABD'de 5 Kasım'daki seçimler için Cumhuriyetçi Partinin başkan ve başkan yardımcısı adayının kesinleşmesi beklenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi öncesinde gerçekleşen suikast girişimi sonrası Trump, seçim çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

ERTELEMEYİ DÜŞÜNDÜM AMA...

Trump, kendi sosyal medya platformu Social Truth'tan yaptığı açıklamada başkanlık yarışına kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

Trump, "Dün meydana gelen korkunç olayların ardından Wisconsin'e seyahatimi ve Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ni 2 gün ertelemeyi düşündüm ancak sonra bir saldırgan ya da potansiyel suikastçının zorla gündemi değiştirmesine izin veremeyeceğime karar verdim." ifadesini kullandı.

Trump, bugün yerel saatle 15.30'da Milwaukee için yola çıkacağını söyledi.

Düzenleyen:  - Dünya
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