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Türk aday farkı açtı! İran bugün sandık başında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türk aday farkı açtı! İran bugün sandık başında
İran, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Anketlere göre reformist Türk aday Mesud Pezeşkiyan, muhafazakâr Celili’nin 5 puan önünde ipi göğüsleyerek İran’ın yeni cumhurbaşkanı olacak.

İran’da halk, 14’üncü dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ikinci turunda Türk asıllı reformist aday Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakâr aday Said Celili arasında kararını verecek. Kampanya sürecinin dolmasına saatler kala son mitingini yapan eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan’a eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile eski Ekonomi ve Maliye Bakanı Ali Tayyipniya da katılarak destek verdi. Eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Celili’nin mitinginde ise 19 Mayıs’ta helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ailesinin, Celili’ye destek mektubu okundu.

Türk aday farkı açtı! İran bugün sandık başında - 1. Resim

TARİHİN EN DÜŞÜK KATILIMI

Ülke tarihinin en düşük katılımının olduğu ilk turda, oyların 42,5’ini alan Pezeşkiyan, yüzde 38,6 ile ikinci olan Celili ile farkı biraz daha açtı. İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) tarafından önceki gün ülke genelinde 3 bin 606 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen kamuoyu yoklamasında, katılımcıların yüzde 49,5’u Pezeşkiyan’a, yüzde 43,9’u ise Celili’ye oy vereceğini belirtti. Anketteki katılımcıların yüzde 4,8’i oy kullanacağını ancak henüz karar veremediğini belirtirken yüzde 1,8’i ise “boş oy” kullanacağını söyledi.

Türk aday farkı açtı! İran bugün sandık başında - 2. Resim

SÜRPRİZ OLMAZSA KOLTUĞA TÜRK ASILLI İSİM OTURACAK

ISPA’nın ilk tur seçimleri için 26 Haziran’da yaptığı anketin sonuçları, adayların aldığı oy oranları açısından ülkede yapılan diğer anketler arasında en yakın sonucu vermişti. Çok büyük bir sürpriz olmazsa, İran’da cumhurbaşkanlığı koltuğuna Türk asıllı bir isim oturacak. Oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00’de başlayacak ve 18.00’de sona erecek. Bu süre ihtiyaç hâlinde İçişleri Bakanlığına bağlı Seçim Merkezinin kararıyla 24.00’e kadar uzatılabilecek.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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