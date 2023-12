Türk Hava Yolları'nın reklam yüzü 'Barbie' Margot Robbie oluyor

6 Aralık 2023 10:10 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 10:11

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Haber Merkezi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Avustralya seferlerinin tanıtımı için Avustralyalı oyuncu Margot Robbie ile görüştüklerini resmen açıkladı. Hollywood yıldızının tanıtım anlaşması kapsamında Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı.

Ekonomim’in haberine göre, Bolat, konuya ilişkin açıklamasında, "15-25 Mart 2024 tarihleri arasında da Avustralya’ya uçmaya başlıyoruz. Şimdi Avustralyalı oyuncu Margot Robbie ile görüşüyoruz. Onu uçuştan bir hafta önce getirip Göbeklitepe gibi birçok yeri gezdirmeyi planlıyoruz. Avustralya uçuşu aktarmalı olacak. Buradan 10 saat Singapur’a, oradan da 7 saat Avustralya’ya gidilecek" dedi.

THY daha önce, Kobe Bryant, Kevin Costner, Didier Drogba, Lionel Messi, Morgan Freeman gibi ünlü isimlere tanıtım reklamlarında yer verdi. Margot Robbie ile anlaşmasının amacı da Avustralya seferlerine dikkat çekmek.

MARGOT ROBBIE KİMDİR?

Öte yandan, Margot Robbie rol aldığı son yapım olan 'Barbie' filmiyle dünya çapında milyonlarca kişiye ulaştı. Barbie, 1,4 milyar dolar hasılat yaparak en çok izlenen filmler arasına adını yazdırırken, Robbie ise başrolde yer aldı.

Margot Robbie daha önce ise 'Once Upon a Time in Hollywood', 'The Wolf of Wall Street', 'Bombshell', 'Suicide Squad', 'I, Tonya' gibi çok sayıda popüler filmde rol aldı. 'Bombshell' ve 'I, Tonya' ile Akademi Ödülü'ne (Oscar Ödülü) aday gösterildi.

Robbie, 2017'de Time dergisinin hazırladığı 'Dünyanın En Etkili 100 Kişisi' listesine girdi. 2019'da ise Forbes, 'dünyanın en yüksek ücretli aktrisleri'nden biri olarak Robbie'yi gösterdi.

MARGOT ROBBIE'NİN YAŞAMI

2 Temmuz 1990'da Avustralya'da doğan Margot Elise Robbie, drama eğitimi alarak Somerset Koleji'nden mezun oldu. 17 yaşında Melbourne'e yerleşti ve burada profesyonel oyunculuğa adım attı. İlk olarak, Avustralya yapımı bağımsız filmlerde rol alarak adını duyurdu. 2008 - 2011 yılları arasında 'Neighbours' dizisindeki performansıyla Logie Ödülü'ne aday gösterildi.

Ardından ABD'ye taşındı ve ABC'de bir sezon yayınlanan 'Pan Am' (2011–2012) dizisinde yer aldı. 2013 yılında 'Zamanda Aşk' ve 'Para Avcısı' yapımlarında oynayarak ünlenmeye başladı.

MARGOT ROBBIE HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

• 2008 Vigilante

• 2009 I.C.U.

• 2013 Zamanda Aşk

• 2013 Para Avcısı

• 2015 Z for Zachariah

• 2015 Fokus

• 2015 Aşk Uğruna

• 2015 Büyük Açık

• 2016 Whiskey Tango Foxtrot

• 2016 Tarzan Efsanesi

•2016 Suicide Squad

• 2017 Ben, Tonya

• 2017 Goodbye Christopher Robin

• 2018 Peter Rabbit

• 2018 Mary Queen of Scots

• 2018 Terminal

• 2018 Dreamland

• 2019 Skandal

• 2019 Bir Zamanlar Hollywood'da

• 2020 Yırtıcı Kuşlar

• 2021 The Suicide Squad: İntihar Timi

• 2022 Amsterdam

• 2022 Babylon