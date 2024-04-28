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Katliama sessiz kalamadılar! Biden'a protesto...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Katliama sessiz kalamadılar! Biden&#039;a protesto...

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Filistin destekçileri, her yıl düzenlenen ve basın mensuplarının yanı sıra ünlüler, siyasetçiler ve ABD Başkanın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği'ni protesto etti. İsrail'e verdiği destekle bilinen ABD Başkanı Joe Biden da protestolardan nasibini aldı.

Savaş karşıtı sivil toplum örgütü CodePink'in düzenlediği protesto için göstericiler, ellerinde Filistin bayraklarıyla Washington Hilton Oteli'nin önünde toplandı.

"SOYKIRIMCI JOE!"

Göstericiler, "Soykırımcı Joe", "Utanın!" ve "Medya her yalan söylediğinde Gazze'de bir gazeteci ölüyor." sloganları atarken, "Gazeteciler, işinizi yapın ve soykırım hakkında yazın!", "Gazze'de İkinci Dünya Savaşı'ndan fazla gazeteci öldürüldü." mesajları içeren pankartlar taşıdı.

Bir grup gösterici otelin camından aşağı dev bir Filistin bayrağı sallarken, diğer bir grup da Gazze'de hayatını kaybeden gazetecileri anmak için otelin önünde hareketsiz yattı.

Otelin karşısındaki sokakta Gazze ve Batı Şeria'da öldürülen her bir gazetecinin adının yazdığı kanlı basın yelekleri sergilendi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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