Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Gazze'deki moloz hacmi 37 milyon! Temizlemesi 14 yıl

Gazze'deki moloz hacmi 37 milyon! Temizlemesi 14 yıl

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gazze&#039;deki moloz hacmi 37 milyon! Temizlemesi 14 yıl

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler, Gazze'den çıkarılması gereken moloz miktarının yaklaşık 37 milyon ton olduğunu tahmin etti.

Birleşmiş Milletler, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın başlangıcından şiddetli çatışmalara maruz kalan Gazze'den çıkarılması gereken moloz miktarının yaklaşık 37 milyon ton olduğunu tahmin etti.

Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi yetkilisi Pehr Lodhammar, Gazze'nin savaştan önce yoğun nüfuslu ve kentsel bir bölge olan olduğunu hatırlattı. Savaşın yıktığı Gazze Şeridi'nde metrekare başına yaklaşık 300 kilogram moloz olmak üzere toplam 37 milyon ton moloz bulunduğunu belirtti.

PATLAMAMIŞ MÜHİMMATLAR VAR

Lodhammar, Cenevre'de yaptığı basın açıklamasında, yaklaşık 100 kamyonun kullanılacağını varsayarsak "kaldırma işleminin 14 yıl süreceğini" belirtti. Yetkili patlamamış mühimmatın molozlara karıştığını, bunun ise görevi büyük ölçüde zorlaştıracağını vurguladı.

Yetkili, çatışmada kullanılan mühimmatın "en az yüzde 10'unun" patlamadığının tespitinin yapıldığını aktardı. ve bu nedenle halk, kurbanların cesetlerini çıkarmak için enkazı aramaktan ve kaldırmaktan sorumlu ekipler ve yerel halk için sürekli bir tehdit oluşturduğuna inanıyor.

Amman'da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve sivil toplum kuruluşlarıyla olabileceklere ve Gazze'ye müdahaleye hazırlık olarak, geçtiğimiz günlerde patlayıcılarla karışmış molozlarla başa çıkmanın imkanlarını aramaya yönelik bir toplantı gerçekleştirildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'den flaş hakem açıklaması: "Hakem Fenerbahçe'den yana..."
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı - Dünyaİsrail'den Lübnan'a hava saldırısıİran, Rusya ve Çin ile askeri işbirliği yapıyor - Dünyaİran, Rusya ve Çin ile askeri işbirliği yapıyorDışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü - DünyaDışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştüIrak anayasa değişikliği yaptı: LGBTQ faaliyetlerine 15 yıla kadar hapis - DünyaIrak anayasa değişikliği yaptı: LGBTQ faaliyetlerine 15 yıla kadar hapisHamas 2 esirin daha görüntüsünü paylaştı! İsrail'e "Ya esirler ya savaş" dedi - Dünya"İsrail bir seçim yapmalı"İran, İsrail'e saldırısında kullandığı füzeleri sergiledi - Dünyaİran, İsrail'e saldırısında kullandığı füzeleri sergiledi
Sonraki Haber Yükleniyor...