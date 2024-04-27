Gazze'deki moloz hacmi 37 milyon! Temizlemesi 14 yıl

Birleşmiş Milletler, Gazze'den çıkarılması gereken moloz miktarının yaklaşık 37 milyon ton olduğunu tahmin etti.

Birleşmiş Milletler, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın başlangıcından şiddetli çatışmalara maruz kalan Gazze'den çıkarılması gereken moloz miktarının yaklaşık 37 milyon ton olduğunu tahmin etti.

Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi yetkilisi Pehr Lodhammar, Gazze'nin savaştan önce yoğun nüfuslu ve kentsel bir bölge olan olduğunu hatırlattı. Savaşın yıktığı Gazze Şeridi'nde metrekare başına yaklaşık 300 kilogram moloz olmak üzere toplam 37 milyon ton moloz bulunduğunu belirtti.

PATLAMAMIŞ MÜHİMMATLAR VAR

Lodhammar, Cenevre'de yaptığı basın açıklamasında, yaklaşık 100 kamyonun kullanılacağını varsayarsak "kaldırma işleminin 14 yıl süreceğini" belirtti. Yetkili patlamamış mühimmatın molozlara karıştığını, bunun ise görevi büyük ölçüde zorlaştıracağını vurguladı.

Yetkili, çatışmada kullanılan mühimmatın "en az yüzde 10'unun" patlamadığının tespitinin yapıldığını aktardı. ve bu nedenle halk, kurbanların cesetlerini çıkarmak için enkazı aramaktan ve kaldırmaktan sorumlu ekipler ve yerel halk için sürekli bir tehdit oluşturduğuna inanıyor.

Amman'da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve sivil toplum kuruluşlarıyla olabileceklere ve Gazze'ye müdahaleye hazırlık olarak, geçtiğimiz günlerde patlayıcılarla karışmış molozlarla başa çıkmanın imkanlarını aramaya yönelik bir toplantı gerçekleştirildi.