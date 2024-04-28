Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Osman Bektaş, Erzincan depremi sonrası uyardı: Tarihsel dönemden beri suskundu, Maraş depremi harekete geçirdi

Osman Bektaş, Erzincan depremi sonrası uyardı: Tarihsel dönemden beri suskundu, Maraş depremi harekete geçirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Osman Bektaş, Erzincan depremi sonrası uyardı: Tarihsel dönemden beri suskundu, Maraş depremi harekete geçirdi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dün Erzincan'da meydana gelen 4.1'lik deprem sonrası Kuzey Anadolu Fayı'nı işaret eden yer bilimci Osman Bektaş, fayın bölgedeki en riskli sismik kuşak olduğunu söyledi. 

Dün Erzincan'ın Tercan ilçesinde büyüklüğü 4.1 olan bir deprem meydana geldi. 15,67 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından deprem uzmanlarından açıklamalar geldi.

Son olarak Deprem Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, Kuzey Anadolu Fayı'na işaret ederek bölge için uyarılarda bulundu.

Bektaş, "Kahramanmaraş-Elbistan depremlerinden sonra aktivitesini artıran bu fay bölgenin en riskli sismik kuşağıdır" dedi.

Deprem bilimci şunları kaydetti:

Erzincan-Aşkale-Erzurum istikametinde uzanan Kuzey Anadolu Fayı'nın Kuzey kolu tarihsel dönemden beri suskun olup, sismik bir boşluğa karşılık gelir. Maraş-Elbistan depremlerinden sonra aktivitesini artıran bu fay bölgenin en riskli sismik kuşağıdır.

NACİ GÖRÜR'DEN DE UYARI GELMİŞTİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Görür, "Erzincan, Çadırkaya- Tercan’da dün gece 4,1 deprem oldu. Deprem Yedisu Fayı'nın kuzeyinde ve ona paralel bir fay üzerinde. Bu fay Aşkale’den gelen fayla kesişiyor" demişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dursun Özbek adaylığını açıklamıştı Abdurrahim Albayrak son dakika bombasını patlattı! Isınma turları başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avrupa 'Türk kahini' arıyor: Almanya'da dolandırdı, Türkiye'de sefa sürdü - GündemAvrupa 'Türk kahini' arıyorGüneş çarpması sanılıyor ama... Uzmanlar uyardı, kene ısırmalarına dikkat! - GündemGüneş çarpması sanılıyor ama...Bakan Göktaş duyurdu, Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı - GündemBaşvurular başladı! Bakan Göktaş duyurduIrak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - GündemMSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildiBakan Bayraktar'dan yeni petrol açıklaması: Gabar'da 42. kuyuda çalışmalar başladı - GündemKoca Yusuf sondaja başladı!Karısı boşanmak istedi diye herkese dehşeti yaşattı! Gece yarısı kendilerini sokağa attılar - GündemKarısı boşanmak istedi diye herkese dehşeti yaşattı! Gece yarısı kendilerini sokağa attılar
Sonraki Haber Yükleniyor...