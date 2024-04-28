Osman Bektaş, Erzincan depremi sonrası uyardı: Tarihsel dönemden beri suskundu, Maraş depremi harekete geçirdi

Dün Erzincan'da meydana gelen 4.1'lik deprem sonrası Kuzey Anadolu Fayı'nı işaret eden yer bilimci Osman Bektaş, fayın bölgedeki en riskli sismik kuşak olduğunu söyledi.

Dün Erzincan'ın Tercan ilçesinde büyüklüğü 4.1 olan bir deprem meydana geldi. 15,67 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından deprem uzmanlarından açıklamalar geldi.

Son olarak Deprem Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, Kuzey Anadolu Fayı'na işaret ederek bölge için uyarılarda bulundu.

Bektaş, "Kahramanmaraş-Elbistan depremlerinden sonra aktivitesini artıran bu fay bölgenin en riskli sismik kuşağıdır" dedi.

Deprem bilimci şunları kaydetti:

Erzincan-Aşkale-Erzurum istikametinde uzanan Kuzey Anadolu Fayı'nın Kuzey kolu tarihsel dönemden beri suskun olup, sismik bir boşluğa karşılık gelir. Maraş-Elbistan depremlerinden sonra aktivitesini artıran bu fay bölgenin en riskli sismik kuşağıdır.

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NACİ GÖRÜR'DEN DE UYARI GELMİŞTİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Görür, "Erzincan, Çadırkaya- Tercan’da dün gece 4,1 deprem oldu. Deprem Yedisu Fayı'nın kuzeyinde ve ona paralel bir fay üzerinde. Bu fay Aşkale’den gelen fayla kesişiyor" demişti.