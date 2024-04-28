Dursun Özbek adaylığını açıklamıştı Abdurrahim Albayrak son dakika bombasını patlattı! Isınma turları başladı
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
Spor Haberleri
Galatasaray'da Mayıs ayında yapılacak seçim öncesi Dursun Özbek yeniden başkan aday olacağını duyurmuştu. Özbek'in adaylığını açıklamasının ardından Abdurrahim Albayrak sürprizi yaşanıyor.
Mayıs ayında yapılacak seçimde hali hazırda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yeniden başkan olacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Abdurrahim Albayrak sürprizi yaşanıyor.
ABDURRAHİM ALBAYRAK SÜRPRİZİ
Sarı-Kırmızılı kulübün Adana Demirspor deplasmanında eski yöneticilerden Abdurrahim Albayrak'ın da yer aldığı ortaya çıktı. Takımı Adana deplasmanında yalnız bırakamayan Albayrak’ın, Dursun Özbek’in yeni yönetimine girmeye hazırlandığı iddia edildi.
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor