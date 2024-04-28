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Galatasaray-Rey Manaj iddialarını duyan Bülent Uygun sert çıkıştı: "Feriştahı gelse..."

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Galatasaray-Rey Manaj iddialarını duyan Bülent Uygun sert çıkıştı: &quot;Feriştahı gelse...&quot;

Spor Haberleri

Süper Lig'de 34.hafta karşılaşmasında Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, Galatasaray-Rey Manaj iddialarını duyunca bakın nasıl bir tepki verdi.

Konyaspor karşısında Rey Manaj'ın jeneriklik golüyle 3 puanı hanesine yazdıran Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konyaspor'un maçı kendilerinden daha çok hak ettiğini söyleyen Uygun "Belki Konyaspor bizden daha çok hak etti. Pozisyon olarak çok üretemedik, kora kor 90 dakikalık bir mücadele vardı." dedi. Geride kalan maçları da kazanarak Avrupa hayallerini gerçekleştirmek istediklerini söyleyen Uygun, Rey Manaj'ın Trabzonspor'un eski futbolcusu Hami Mandıralı gibi şutlar çektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Topun hızını görmezdik, roketle yarışır gibi topa vururdu. Aynı şekilde Rey Manaj'da bu yetenek var. Allah vergisi. Topa nereden gelirse gelsin her türlü en iyi şekilde vuran ve bu vuruş tekniğiyle beraber de skora katkı yapan çok özel ve önemli bir futbolcu. Sahada da çok faule maruz kalıyor."

Galatasaray-Rey Manaj iddialarını duyan Bülent Uygun sert çıkıştı: "Feriştahı gelse..." - 1. Resim

Rey Manaj-Galatasaray iddiaları hakkında soruya da cevap veren Uygun, şu ifadeleri kullandı:

 "İç transferde belirli bir yol almaya çalışıyoruz. Takımımızın transferinde sözleşmesi bitmeyen hiçbir futbolcuyla feriştahı, kralı gelse görüşemez. Böyle bir dünya yok, sonrasına bakarız. Herkes hak ettiğini alır"

Düzenleyen:  - Spor
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