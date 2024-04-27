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Dusan Tadic'den çok konuşulacak şampiyonluk itirafı: "İpler Galatasaray'ın elinde"

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Dusan Tadic&#039;den çok konuşulacak şampiyonluk itirafı: &quot;İpler Galatasaray&#039;ın elinde&quot;

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Kadıköy'de konuk ettiği derbide sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, şampiyonluk mücadelesi verdiği Galatasaray'la arasındaki 4 puanlık farkı korudu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin yıldız isimlerinden Dusan Tadic, çok konuşulacak bir şampiyonluk itirafı yaptı.

Süper Lig'in 34.haftası Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sahne oldu. Fenerbahçe, ev sahibi olduğu karşılaşmada Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle rakibini 2-1 mağlup ederken, siyah-beyazlıların tek golü ise Cenk Tosun'dan geldi.

Sarı-lacivertlilerin yıldız isimlerinden biri olan Dusan Tadic, maç sonunda çok konuşulacak bir açıklamaya imzasını attı. Galatasaray ile aralarındaki şampiyonluk yarışına değinen Tadic şu ifadeleri kullandı:

Dusan Tadic'den çok konuşulacak şampiyonluk itirafı:

"Şampiyonluk yarışında ipler bizim elimizde değil, Galatasaray'ın elinde. Bizim yapmamız gereken şey bu 4 maçı da kazanmaya çalışmak. Rakibimizin de puan kaybetmesini umuyoruz. Onlar da güçlü bir takım. Bizim yapmamız gereken şey sonuna kadar inanmak ve mücadele etmek."

"TARAFTARIMIZI MUTLU ETTİĞİMİZ İÇİN BİZ DE MUTLUYUZ"

"Maça iyi bir başlangıç yaptık ama kırmızı karttan sonra yavaşladık. Biraz daha güçlü bir oyun oynamamız gerekiyordu. 2-1'den sonra gerildik ve maçı bir an önce bitirmek istedik ama en önemlisi galibiyetti. Taraftarlarımızı mutlu ettiğimiz için biz de mutluyuz." 

Düzenleyen:  - Spor
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