İslam'a yönelik saldırıların merkezinde yine İsveç var... Kuran'ı Kerim'i yaktı!

Kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim'e yönelik birçok saldırı ile gündeme gelen İsveç'te yine alçak bir saldırı gerçekleşti. İsveç’in başkenti Stockholm’de Jade Sandberg ismindeki bir kadın, elinde tuttuğu haç ile polis koruması eşliğinde Kur'an-ı Kerim yaktı.

İsveç'in başkenti Stockholm, yeni bir provokasyon girişimine sahne oldu. Elinde haç tuttuğu belirtilen Jade Sandberg isimli bir kadın saldırgan, polis koruması eşliğinde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Sandberg, Şubat ayında da Stockholm'de aynı provokasyona imza atmış, fakat hakkında İsveç makamları tarafından herhangi bir girişimde bulunulmamıştı.

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"İSLAM'I YASAKLAYIN"

Jade Sandberg, Kuran yakma girişimi sırasında bir yandan megafonla İslam dininin Avrupa'da yasaklanması çağrısında bulundu. İsveç polisinin ise Sandberg'i korumak için bölgede bulunması ve "ifade özgürlüğü" adı altında İsveç makamlarının İslam'a yönelik saldırılara destek vermesi ise tepkilere neden oldu.

İSVEÇ'TE KURAN'I KERİM'E YÖNELİK SALDIRILAR

Kuran'a yönelik saldırılara "ifade özgürlüğü" gerekçesiyle destek verdiği bilinen İsveç'te, provokasyonların ardı arkası kesilmiyor. Dünyadan birçok kez İsveç'e uyarı yapılmış, Türkiye'de resmi yollardan İsveç'e, İslam'a yönelik saldırılara engel olma çağrısında bulunmuştu.

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salvan Momika, geçtiğimiz sene birçok kez Kuran yakma girişiminde bulunmuş ve İslam'ın Avrupa'da yasaklanması gerektiğini savunmuştu. Aynı eylemi birçok kez gerçekleştiren Momika, eylemlerine devam edeceğini açıklamıştı. Momika tüm bu eylemleri, İsveç polisi korumasında gerçekleştirmişti.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Salwan Momika, Kuran'a yönelik provokatif saldırıları neticesinde İsveç'te barınamamış ve Norveç'e iltica başvurusunda bulunmuştu. Norveç, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları ile bilinen Iraklı Salwan Momika'nın iltica talebini "güvenlik riski oluşturduğu" gerekçesiyle kabul etmemiş, Norveç'te tutuklanan provokatör sınır dışı edilmişti.