Çin'de hortum felaketi! Ölü ve yaralılar var...

İran, Rusya ve Çin ile askeri işbirliği yapıyor

İran, Rusya ve Çin ile askeri işbirliği yapıyor

Çin'in Guangzhou kentinde meydana gelen hortum sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi ise yaralandı.

Güney Çin'deki Guangzhou şehrini vuran bir hortum, beş kişinin ölümüne ve 33 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yayınlanan rapora göre, hortumunşehrin Baiyun ilçesini cumartesi öğleden sonra vurduğu ve 141 fabrika binasının hasar gördüğü belirtildi.

Meydana gelen felakette ise hiçbir yapı çökmedi. Şehrin acil durum yönetimi, hava durumu, itfaiye, su işleri ve sağlık departmanlarından ve yerel halktan kurtarma ekipleri bölgeye gönderildi ve arama kurtarma çalışması tamamlandı.

İlgili Haberler İran, Rusya ve Çin ile askeri işbirliği yapıyor

GEÇEN YIL DA HORTUM VURMUŞTU

Geçen yıl, Çin'in Jiangsu eyaleti şiddetli bir tornado ile vurulmuştu ve Çin'in güneydoğusuna şiddetli yağmurlar yağarak, Tayfun Haikui'nin kalıntıları nedeniyle sürekli fırtınaların ardından büyük tahliyeler ve toprak kaymaları meydana gelmişti. Olayda 10 kişi hayatını kaybetmişti.