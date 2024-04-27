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İran, Rusya ve Çin ile askeri işbirliği yapıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İran, Rusya ve Çin ile askeri işbirliği yapıyor

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran ve Çin'in askeri ittifaklarını güçlendirme konusunda anlaştıkları bildirilirken, Rusya da İran ile askeri iş birliğini genişletmeye hazır olduklarını açıkladı.

Çin Savunma Bakanı Dong Jun ve İranlı mevkidaşı Muhammed Rıza Aştiyani, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı çerçevesinde ‘daha yakın askeri iş birliği’ konusunda anlaştı. Aştiyani, “Bölgesel ve uluslararası sorunları çözmek için iş birliğini ve yakınlaşmayı geliştirmeye ihtiyaç var.” dedi.

Rus haber ajansı TASS’ın bildirdiğine göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Astana'daki bir başka görüşmede İranlı mevkidaşına Rusya'nın İran ile askeri ve teknik iş birliğini genişletmeye hazır olduğunu söyledi. Şoygu, iki ülkenin askeri birimleri arasındaki temasların son dönemde önemli ölçüde arttığını kaydetti.
Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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