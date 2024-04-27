İran, Rusya ve Çin ile askeri işbirliği yapıyor

İran ve Çin'in askeri ittifaklarını güçlendirme konusunda anlaştıkları bildirilirken, Rusya da İran ile askeri iş birliğini genişletmeye hazır olduklarını açıkladı.

Çin Savunma Bakanı Dong Jun ve İranlı mevkidaşı Muhammed Rıza Aştiyani, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı çerçevesinde ‘daha yakın askeri iş birliği’ konusunda anlaştı. Aştiyani, “Bölgesel ve uluslararası sorunları çözmek için iş birliğini ve yakınlaşmayı geliştirmeye ihtiyaç var.” dedi.