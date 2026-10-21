Türkiye'nin karşı çıktığı Miçotakis'in kablo planı elinde patladı! Yunan denizciler ayaklandı

Türkiye ile Yunanistan arasında deniz yetki alanları nedeniyle anlaşmazlıklara konu olan denizaltı kablo projesi, bu kez Yunanistan'da krize yol açtı. Aigaion araştırma gemisinin mürettebatı, Güney Kıbrıs ve İsrail bağlantılı kablo araştırmaları için planlanan sefere katılmayı reddetti. Yunan denizcilik sendikaları ise hükümeti hedef alarak görevi "tasarlanmış bir suç" olarak nitelendirdi.

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Yunanistan'ın denizaltı kablo projelerine ilişkin tartışmalar sürerken, araştırma gemisi Aigaion'un mürettebatından sefere çıkmama kararı geldi.

Atina merkezli 902.gr'nin haberine göre, Yunanistan Deniz Araştırmaları Merkezi (ELKETHE) bünyesindeki geminin mürettebatı, tehlikeli olduğunu savunduğu araştırma görevine katılmayı reddetti.

Panhellenik Ticari Donanma Makine Mühendisleri Birliği (PEMEN) ve STEFENSON Denizcilik Sendikası, mürettebatın kararına destek verdi.

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"ÇOK TEHLİKELİ BÖLGELERE GÖNDERİLİYOR"

İki sendikanın ortak açıklamasında, Aigaion gemisinin Girit-İsrail ve Güney Kıbrıs-İsrail arasındaki enerji bağlantılarıyla ilişkili araştırmalarda görevlendirilmek istendiğine dikkat çekildi.

Sendikalar, "Aigaion araştırma gemisinin çok tehlikeli ve çatışma bölgelerine gönderilmesi operasyonu bir başka tasarlanmış suçtur" ifadelerini kullandı.

Görevin kablo döşenmesine yönelik araştırmaları ve kabloların korunmasıyla ilgili çalışmaları kapsadığı aktarıldı.

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YUNAN HÜKÜMETİNE SERT TEPKİ

Yunan sendikaları, Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki hükümeti denizcilerin güvenliğini tehlikeye atmakla suçladı.

Aigaion'un eski ve bakımsız olduğunu ileri süren sendikalar, hükümetin gemiyi riskli bölgelere göndermekte ısrar ettiğinin altını çizdi.

Açıklamada, "Hiçbir denizcinin şantaja uğramasına izin vermeyeceğiz" denildi.

"DENİZCİLERİN HAYATI PAHA BİÇİLEMEZ"

Sendikalar, 15 Ekim'de gemi mürettebatıyla yeni bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek ELKETHE yönetiminin tehlikeyi küçümsemeye çalıştığını öne sürdü.

Açıklamada, hükümetin ve yüklenici şirketin muhtemel tavizlerinin mürettebatın güvenlik kaygılarını ortadan kaldırmayacağı vurgulandı.

PEMEN ve STEFENSON, "Denizcilerin hayatı ve güvenliği fiyat biçilemez bir değerdedir" ifadeleriyle sefere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini yineledi.

Sendikalar, araştırma gemisinin tehlikeli bölgelere gönderilmesini engellemek için gerekli bütün girişimlerde bulunacaklarını duyurdu.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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