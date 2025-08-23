Türkiye’nin yeni nesil savaş tankı ABD basınında manşet oldu! Kongre üyelerinden peş peşe övgü

İsmini Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarından General Fahrettin Altay'dan alan Türkiye'nin yerli üretim ana muharebe tankı, yalnızca sahada değil, diplomatik masalarda da ses getiriyor. Son olarak ABD Kongresi’nin Silahlı Hizmetler Komiteleri’nde gündeme gelen Altay, Amerikan güvenlik çevrelerinde stratejik bir güç sembolü olarak tanımlandı.

Komite raporunda Altay hakkında, "Yeni nesil ana muharebe tankı Altay, Türkiye'nin askeri kapasitesini hem bölgesel hem de küresel düzeyde ileri taşıyan, yüksek caydırıcılığa sahip bir platformdur" ifadesi kullanıldı.

ABD'nin etkili yayın organlarından The National Interest ise Altay için “dünyanın en güçlü tanklarına meydan okuyor” başlığıyla kapsamlı bir analiz yayımladı. Dergi, Altay’ı yalnızca bir askeri başarı değil, Türkiye’nin küresel güç vizyonunun somut bir göstergesi olarak değerlendirdi.

İlgili Haber ALTAY tankı için üretildi! Gündüz Görüş Periskop Sistemleri'nin ilk teslimatı yapıldı

"ALTAY SAHAYA İNİYOR"

Askeri teknoloji yazarı Peter Suciu imzasıyla kaleme alınan yazıda, Altay T1’in dikkat çekici teknik detaylarına yer verilirken, “Türkiye’nin savunma sanayisindeki atılımı göz ardı edilemez” ifadeleri öne çıktı.

Altay T1’in ilk teslimatlarının bu ay yapılacağına dikkat çekilirken, BMC tarafından geliştirilen 65 tonluk dev tankın, Güney Kore yapımı K2 Black Panther platformunu temel aldığı ancak tamamen Türk Kara Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlandığı ele alındı.

Yazıya göre, 2025 sonuna kadar yalnızca 3 tankın teslim edileceği; bu araçların eğitim amacıyla kullanılacağı ifade edilirken, teslimatların 2027’de hız kazanacağı ve toplamda 85 adet T1’in envantere gireceği kaydedildi.

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK TANK GÜCÜ DAHA DA GÜÇLENECEK"

Dergide, Türkiye’nin halihazırda Avrupa’nın en büyük tank gücüne sahip ülkelerden biri olduğu, Altay’la birlikte bu kapasitenin daha da artacağı vurgulandı. Ayrıca, T1 modeliyle elde edilecek tecrübenin, gelecekteki T2 ve T3 varyantlarına yön vereceği ifade edildi.

T2 versiyonunda yerli BATU motorunun kullanılacağına dikkat çeken yazar, bu aşamanın Türkiye’nin savunma sanayisinde motor bağımsızlığına geçiş için kritik olduğunun altını çizdi.

"360 DERECE FARKINDALIK VE ÜSTÜN ATEŞ GÜCÜ"

Altay T1’in teknik özellikleri arasında; 1.500 beygir gücünde dizel motor, 120 mm’lik Rheinmetall ana top, 7.62 mm ve 12.7 mm makineli tüfekler, CRBRN korumalı zırh, yangın söndürme ve patlama önleme sistemi, lazer uyarı sistemi, hedef tanıma sistemleri ve Aselsan tarafından geliştirilen Örümcek 360° çevresel farkındalık platformu öne çıktı.

Suciu, bu özelliklerin Altay’ı “modern savaş sahasına tam uyumlu, yüksek hayatta kalma kabiliyetine sahip bir üçüncü nesil MBT” konumuna taşıdığını belirtti.

"İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK"

Analizde, Altay’ın sadece Türkiye için değil, savunma sanayi ihracatı açısından da önemli bir platform olduğuna işaret edildi. Türk Savunma Sanayii Başkanlığı'nın tankın gelecekte dost ülkelere ihraç edilebileceğine dair stratejik adımlar attığı da vurgulandı.

"MODERN DOKTRİNLE GEÇMİŞİN GÜCÜ BİRLEŞTİ"

Yazının sonunda şu ifadeler dikkat çekti: