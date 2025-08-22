İsveç’ten 3 ülkeye uyarı! “Türkiye’siz Avrupa güvenliği çöker!”

Avrupa’nın jeopolitik pusulasını yeniden çizen CATS Network’ün son raporu, Türkiye’nin Avrupa güvenliği açısından “kaybedilemeyecek kadar önemli” bir aktör haline geldiğini ortaya koydu.

Rapora göre, ABD başkanlık seçimlerinin ardından artan siyasi belirsizlik, Avrupa ülkelerini transatlantik ittifakın sürdürülebilirliğini sorgulamaya itti. Bu ortamda, krizlerle sarsılan Avrupa düzeninde yıldızı parlayan ülke Türkiye oldu.

Konumu, savunma sanayisindeki ilerlemesi ve diplomatik çevikliğiyle Ankara, Avrupa için stratejik bir alternatif olarak öne çıktı.

"AVRUPA İÇİN BAĞLARI KOPARMAK STRATEJİK İNTİHAR OLUR"

İsveçli uzman Paul T. Levin, raporda şu değerlendirmeye yer verdi:

“Mevcut istikrarsız güvenlik ortamında Türkiye, ‘kaybedilemeyecek kadar önemli’ bir aktör. NATO’nun en güçlü üyelerinden biri olan Türkiye’nin Avrupa güvenlik mimarisindeki rolü yalnızca coğrafi değil; askeri ve siyasi kapasitesiyle de belirleyici. Avrupa için Türkiye ile bağları koparmak stratejik intihar olur.”

Levin, Türkiye'nin Ukrayna savaşı sonrası artan diplomatik rolü, enerji geçişlerindeki merkezi konumu ve krizlerdeki arabuluculuğunun, AB'nin stratejik gündeminde öncelikli konumda olduğunu vurguladı.

YAPICI ANGAJMAN VURGUSU: ELEŞTİRİ DEĞİL, ORTAKLIK

Raporda, Avrupa'nın Türkiye ile ilişkilerini sadece eleştirilerle değil, stratejik ortaklıklarla yürütmesi gerektiği kaydedildi. CATS Network’ün önerisi şöyle:

“Türkiye’nin AB ile yapıcı ilişkiler geliştirme niyeti karşılıksız bırakılmamalı; güvenlik, enerji ve göç konularında ortak çıkarlara dayalı diyalog derinleştirilmeli.”

AVRUPA GÜVENLİĞİNDE TÜRKİYE'NİN YERİ BÜYÜYOR

Rapora göre, İsveç ve Finlandiya’nın dış politika ve savunma elitleri, Ankara'yla yaşanan tüm görüş ayrılıklarına rağmen ortak çıkar alanlarında iş birliği yapılabileceğini kabul ediyor.

“Türkiye artık sadece bir NATO müttefiki değil; Avrupa güvenliğinin taşıyıcı sütunu.”

Levin’e göre, İsveç ve Finlandiya’daki karar vericiler Türkiye'nin askeri kapasitesinin ve diplomatik etkisinin farkında ve bu etkileşimi sürdürmekte kararlı.