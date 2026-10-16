Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın deniz yetki alanlarına ilişkin girişimleri yeni bir diplomatik tartışmaya yol açtı. Libya, Girit'in güneyindeki petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Atina'yı uyararak deniz sınırı müzakerelerinin askıya alınabileceğini bildirdi. Türkiye ise Meis'in güneyinde düzenlenecek çok uluslu tatbikat öncesinde yayımladığı NAVTEX ile bölgedeki yetki itirazını yineledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi baypas etme hayalleri bir kez daha suya düştü.

Türkiye'nin kararlı Mavi Vatan stratejisi ve Libya ile kurduğu güçlü savunma ve diplomasi kalkanı, Atina yönetimini ve ortağı İsrail'i Doğu Akdeniz'de tam anlamıyla köşeye sıkıştırdı.

Türkiye'yi bypass etmeye çalışan Miçotakis'e Libya'dan soğuk duş!

LİBYA’DAN YUNANİSTAN’A SERT ÜLTİMATOM: GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINABİLİR!

Yunan gazetesi Proto Thema'nın aktardığına göre Libya, Girit'in güneyindeki petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Yunanistan'a diplomatik nota gönderdi.

Ağustos ayında Atina'ya iletilen notada, iki ülke arasında deniz sınırları konusunda henüz anlaşma sağlanmayan bölgelerde yürütülen arama faaliyetlerine itiraz edildi.

Trablus yönetimi, söz konusu faaliyetlerin Libya'nın 27 Mayıs 2025'te Birleşmiş Milletler'e sunduğu kıta sahanlığı iddialarıyla çeliştiğini açıkladı.

Libya'nın itirazı, Girit'in güneyi, Mora Yarımadası ve İyon Denizi'ndeki sismik araştırmalar için açılan Yunan ihalesini de kapsamakta.

Türkiye'yi bypass etmeye çalışan Miçotakis'e Libya'dan soğuk duş!

"MÜZAKERELER DURMA NOKTASINA GELEBİLİR"

Libya yönetimi, diplomatik notasında deniz yetki alanları konusunda devam eden görüşmelerin tehlikeye girebileceği uyarısında bulundu.

Trablus, taraflar arasında henüz sınırlandırma anlaşması bulunmayan deniz alanlarında tek taraflı faaliyetlerden kaçınılması gerektiğini hatırlattı.

Notada, arama çalışmalarının yavaş da olsa ilerleyen müzakereleri sekteye uğratabileceği, hatta görüşmelerin askıya alınmasına yol açabileceği belirtildi.

ABD'li enerji şirketi Chevron da Girit'in güneyinde arama faaliyetlerine hazırlanıyordu.

ATİNA LİBYA'NIN İTİRAZINI REDDETTİ

Proto Thema'ya konuşan Yunan diplomatik kaynaklar ise Libya'nın deniz yetki alanlarına ilişkin iddialarını hukuki dayanaktan yoksun olarak nitelendirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının diplomatik kanallardan cevap verdiği ve iki ülke arasındaki deniz sınırı görüşmelerinin devam ettiği aktarıldı.

TÜRKİYE'DEN MEİS'İN GÜNEYİNDE NAVTEX HAMLESİ

Libya'nın diplomatik uyarısının ardından Doğu Akdeniz'deki bir diğer gelişme Türkiye'nin yayımladığı NAVTEX oldu.

Proto Thema'nın haberine göre Türkiye, 19 Ekim'de Meis Adası'nın (Kızılhisar) güneyinde düzenlenmesi planlanan çok uluslu EUNOMIA tatbikatı öncesinde Antalya istasyonu aracılığıyla yeni bir denizcilik bildirisi yayımladı.

Yunanistan'ın Kandiye istasyonu daha önce aynı tatbikat için NAVTEX duyurmuştu.

Türkiye ise söz konusu alanın kendi denizcilik bildirim yetki sahasında bulunduğuna işaret ederek tatbikat koordinatları için yeniden NAVTEX yayımladı.

Türkiye'yi bypass etmeye çalışan Miçotakis'e Libya'dan soğuk duş!

YUNANİSTAN'IN KABLO PROJESİ HAYALİ

Türkiye'nin NAVTEX hamlesi, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de hayata geçirmeye çalıştığı Great Sea Interconnector (GSI) elektrik bağlantı projesini de yeniden gündeme taşıdı.

Yunan gazetesi Proto Thema, Girit ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında kurulması planlanan elektrik bağlantısı için araştırmaların yeniden başlatılmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünü yazdı.

Projede görev alması beklenen Abeille Marengo adlı araştırma gemisinin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Meis'in güneyindeki sahadan geçmesi planlanıyor.

Ancak Ankara, aynı bölgede yayımladığı NAVTEX ile denizcilik bildirim yetkisine ilişkin tutumunu bir kez daha yineledi. Türkiye, Yunanistan'ın Kandiye istasyonunun söz konusu sahada bildirim yayımlama yetkisini kabul etmeyerek Antalya istasyonu üzerinden kendi duyurusunu yaptı.

TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin arka planında Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası bulunuyor.

Ankara ve Trablus, söz konusu anlaşmayla Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin hak ve menfaatlerini kayıt altına aldıklarını savunuyor.

Yunanistan ise anlaşmanın kendi deniz yetki alanı iddialarıyla çeliştiğini belirterek itirazını sürdürüyor.

İsrail merkezli Jerusalem Post da daha önce yayımladığı haberde, Türkiye-Libya anlaşmasının ve Ankara'nın Libya'daki askeri ve diplomatik varlığının Doğu Akdeniz'deki enerji projeleri üzerindeki etkisini ele almıştı.

Gazete, Türkiye'nin bölgedeki hamlelerinin İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya uzanması planlanan enerji projelerini zorlaştırabileceğini ileri sürmüştü.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala