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Türkiye'yi tehdit eden yarım tonluk Rus uzay aracı düştü!

Kaynak: Dış Haberler
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Türkiye&#039;yi tehdit eden yarım tonluk Rus uzay aracı düştü!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Sovyetler Birliği döneminde fırlatılan yarım tonluk uzay aracı, yıllar sonra kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya düştü. Roscosmos'un açıklamasına göre, 1972 yılında Venüs görevi için fırlatılan araç, yörüngede sıkıştıktan sonra atmosferde yeniden giriş yaparak okyanusa çarptı.

Sovyetler Birliği döneminde 1972'de fırlatılan Cosmos-482 isimli uzay aracı, Andaman Adaları'nın 560 kilometre batısında Hint Okyanusu'na düştü.

NASA tarafından yapılan açıklamada, uzay aracının Yakın Dünya Uzayındaki Tehlikeli Durumlar İçin Otomatik Uyarı Sistemi tarafından takip edildiği belirtildi.

Türkiye'yi tehdit eden yarım tonluk Rus uzay aracı düştü! - 1. Resim

Venüs'ü incelemek amacıyla fırlatılan Kosmos-482, teknik arıza nedeniyle yıllarca Dünya'nın yüksek eliptik yörüngesinde sıkışmıştı. 53 yıllık bekleyişin ardından Dünya'ya geri dönen uzay aracının, atmosfere girişinin ardından büyük oranda yanarak parçalandığı açıklandı.

ENKAZI İNCELENECEK

Roscosmos yetkilileri, aracın düşüşünün Otomatik Uyarı Sistemi tarafından izlendiğini ve herhangi bir tehlike oluşturmadığını belirtti. Hint Okyanusu'na düşen enkazın araştırılması için bölgeye keşif ekiplerinin sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Dış Haberler

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