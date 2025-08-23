Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Uçağın kanadı havada koptu! 63 yolcu bulunuyordu

Uçağın kanadı havada koptu! 63 yolcu bulunuyordu

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Uçağın kanadı havada koptu! 63 yolcu bulunuyordu
Uçak Kazası, Delta Havayolları, Boeing 737-800, Havacılık, Florida, Teksas, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Delta Havayolları'na ait bir Boeing 737-800, uçuş sırasında kanadının bir parçasını kaybetti.

ABD merkezli Delta Havayolları'na ait bir Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının uçuş sırasında kanadının bir kısmı koptu, kabinde korku dolu anlar yaşandı.

Florida'nın Orlando kentinden havalanan DL1893 sefer sayılı uçak, Teksas'taki Austin kentine acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Uçakta bulunan 62 yolcu ve 6 mürettebat büyük bir tehlike atlattı. Sol kanattaki kanatçık (flap) uçuş sırasında koparak uçağın aerodinamik dengesini bozdu. Federal Havacılık İdaresi (FAA), olayla ilgili acil soruşturma başlattı.

Uçağın kanadı havada koptu! Boeing 737 krizi büyüyor - 1. Resim

YOLCULAR GÖZLERİNE İNANAMADI

Yolcular, uçağın sol kanadının havada sallandığını görünce dehşete kapıldı. Görüntüler sosyal medyada saniyeler içinde yayıldı. Görgü tanıkları “Kanat uçağa tutunuyordu ama sallanıyordu. Herkes sessizdi. Sadece gözler korkuyla açılmıştı” ifadeleriyle korku dolu anları anlattı.

Uçak Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'na güvenli bir iniş yaparken, Delta uçağı hemen filodan çektiğini ve inceleme başlattığını açıkladı.

SADECE 7 HAFTADA İKİNCİ DELTA KABUSU!

Bu olay, Delta için 7 hafta içinde yaşanan ikinci flap kazası oldu. Temmuz 2025’te başka bir Delta 737-900ER uçağının da kanadı uçuş sırasında kopmuş, parça bir evin bahçesine düşmüştü. FAA her iki olayı birleştirerek Delta ve Boeing üzerindeki baskıyı artırdı.

Boeing 737-800 tipi uçaklar şu anda dünya genelinde en yaygın kullanılan jetler arasında. Ancak sadece 2025 içinde, Boeing 737 modellerinde 15'ten fazla flap arızası yaşandı. Uzmanlar, bu durumun küresel bir havacılık güvenliği krizine dönüştüğünü belirtiyor.

FAA'DAN SORUŞTURMA: ÜRETİM Mİ, BAKIM MI?

FAA yetkilileri, olayın muhtemel nedenlerini araştırıyor: Aşınma, bakım hatası veya üretim kusuru. Delta ise uçaklarının tekrar havalanması için FAA'dan onay alınana kadar tüm ilgili modelleri yerde tutacağını açıkladı.

Uzmanlar, “Uçuş sırasında kopan flaplar ölümcül olabilir. Bu sefer kimse yaralanmadı ama bir sonraki olay daha kötü bitebilir” uyarısında bulundu.

BOEİNG ÜZERİNDEKİ BASKI YENİDEN ZİRVEDE

Bu olay, Boeing'in güvenlik geçmişini yeniden tartışmaya açtı. Şirketin 737 MAX skandalının ardından yaşadığı itibar krizinin izleri hâlâ silinmemişken, flap arızaları yeni bir krizin fitilini ateşledi.

ABD ve Avrupa’daki havacılık otoriteleri, Boeing uçakları üzerinde acil güvenlik denetimlerini artırma kararı aldı. Kanat parçalarının incelenmesi, flap sistemlerinin yeniden tasarımı ve daha sık bakım döngüleri gündemde.

Yolcular, iniş sırasında uçağın sallandığını ve mürettebatın büyük bir soğukkanlılıkla süreci yönettiğini belirtti. Bir yolcu, "O an sadece dua ettim. Ama pilot ve kabin ekibi sayesinde hayattayız" dedi.

Delta’nın açıklamasında, “Güvenlik her şeyin önündedir” vurgusu yapılırken, FAA ile tam iş birliği içinde olunduğu belirtildi.

YENİ BİR HAVACILIK KRİZİ Mİ?

Delta'nın iki kazası, British Airways'in flap krizi ve artan arıza sayıları, havacılıkta kanat parçalarının zayıf halkaya dönüştüğünü gösteriyor. 2008'den bu yana 15 büyük flap arızası kaydedildi. Ve çoğu Boeing 737 uçaklarında yaşandı.

Kaynak: Dış Haberler
43 ilin kesiştiği yerde trafik felç! 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştuDışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de kıtlık tepkisi: Soykırımcı politikalar...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çin, Ukrayna'ya barış gücü göndermeye hazır: Ancak tek bir şartla - DünyaÇin, Ukrayna'ya barış gücü göndermeye hazırRusya’ya ağır darbe! Çok sayıda asker öldü, milyon dolarlık araçlar imha edildi - DünyaRusya’ya ağır darbe! Çok sayıda asker öldüAnkara–Paris hattı alev aldı! Atina dışlandı, SYRIZA isyan etti: Erdoğan kazanıyor, biz sadece bakıyoruz” - Dünya"Erdoğan kazanıyor, biz sadece bakıyoruz”Ukrayna'da savaş uçağı yere çakıldı! Pilot hayatını kaybetti - DünyaSavaş uçağı düştü! Ölü ve yaralılar varABD'de acil durum ilan edildi! Son 10 yılın en korkunç bebek ölüm oranı açıklandı! - DünyaABD'de acil durum ilan edildi!Bebek mamasında gizli tehlike! Glüten tespit edildi, ürünler raflardan toplatılıyor! - DünyaBebek mamaları raflardan toplatılıyor! Glüten tespit edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...