Uçağın kanadı havada koptu! 63 yolcu bulunuyordu

ABD merkezli Delta Havayolları'na ait bir Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının uçuş sırasında kanadının bir kısmı koptu, kabinde korku dolu anlar yaşandı.

Florida'nın Orlando kentinden havalanan DL1893 sefer sayılı uçak, Teksas'taki Austin kentine acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Uçakta bulunan 62 yolcu ve 6 mürettebat büyük bir tehlike atlattı. Sol kanattaki kanatçık (flap) uçuş sırasında koparak uçağın aerodinamik dengesini bozdu. Federal Havacılık İdaresi (FAA), olayla ilgili acil soruşturma başlattı.

YOLCULAR GÖZLERİNE İNANAMADI

Yolcular, uçağın sol kanadının havada sallandığını görünce dehşete kapıldı. Görüntüler sosyal medyada saniyeler içinde yayıldı. Görgü tanıkları “Kanat uçağa tutunuyordu ama sallanıyordu. Herkes sessizdi. Sadece gözler korkuyla açılmıştı” ifadeleriyle korku dolu anları anlattı.

Uçak Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'na güvenli bir iniş yaparken, Delta uçağı hemen filodan çektiğini ve inceleme başlattığını açıkladı.

SADECE 7 HAFTADA İKİNCİ DELTA KABUSU!

Bu olay, Delta için 7 hafta içinde yaşanan ikinci flap kazası oldu. Temmuz 2025’te başka bir Delta 737-900ER uçağının da kanadı uçuş sırasında kopmuş, parça bir evin bahçesine düşmüştü. FAA her iki olayı birleştirerek Delta ve Boeing üzerindeki baskıyı artırdı.

Boeing 737-800 tipi uçaklar şu anda dünya genelinde en yaygın kullanılan jetler arasında. Ancak sadece 2025 içinde, Boeing 737 modellerinde 15'ten fazla flap arızası yaşandı. Uzmanlar, bu durumun küresel bir havacılık güvenliği krizine dönüştüğünü belirtiyor.

FAA'DAN SORUŞTURMA: ÜRETİM Mİ, BAKIM MI?

FAA yetkilileri, olayın muhtemel nedenlerini araştırıyor: Aşınma, bakım hatası veya üretim kusuru. Delta ise uçaklarının tekrar havalanması için FAA'dan onay alınana kadar tüm ilgili modelleri yerde tutacağını açıkladı.

Uzmanlar, “Uçuş sırasında kopan flaplar ölümcül olabilir. Bu sefer kimse yaralanmadı ama bir sonraki olay daha kötü bitebilir” uyarısında bulundu.

BOEİNG ÜZERİNDEKİ BASKI YENİDEN ZİRVEDE

Bu olay, Boeing'in güvenlik geçmişini yeniden tartışmaya açtı. Şirketin 737 MAX skandalının ardından yaşadığı itibar krizinin izleri hâlâ silinmemişken, flap arızaları yeni bir krizin fitilini ateşledi.

ABD ve Avrupa’daki havacılık otoriteleri, Boeing uçakları üzerinde acil güvenlik denetimlerini artırma kararı aldı. Kanat parçalarının incelenmesi, flap sistemlerinin yeniden tasarımı ve daha sık bakım döngüleri gündemde.

Yolcular, iniş sırasında uçağın sallandığını ve mürettebatın büyük bir soğukkanlılıkla süreci yönettiğini belirtti. Bir yolcu, "O an sadece dua ettim. Ama pilot ve kabin ekibi sayesinde hayattayız" dedi.

Delta’nın açıklamasında, “Güvenlik her şeyin önündedir” vurgusu yapılırken, FAA ile tam iş birliği içinde olunduğu belirtildi.

YENİ BİR HAVACILIK KRİZİ Mİ?

Delta'nın iki kazası, British Airways'in flap krizi ve artan arıza sayıları, havacılıkta kanat parçalarının zayıf halkaya dönüştüğünü gösteriyor. 2008'den bu yana 15 büyük flap arızası kaydedildi. Ve çoğu Boeing 737 uçaklarında yaşandı.