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Boeing'de 30 yıl aradan sonra grev krizi! ''Yeter artık''

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği (IAM) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Boeing'de çalışan yaklaşık 3 bin 200 yüksek vasıflı personelin greve gitme kararı aldığını duyurdu.

Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği (IAM),  Boeing'de çalışan yaklaşık 3 bin 200 yüksek vasıflı personelin grev yapmaya hazırlandığını bildirdi. 

'YETER ARTIK' DİYEREK GREVE GİTTİLER

Sendika X'te şunları söyledi: "Boeing'deki 3.200 yüksek vasıflı IAM sendikası üyesi, yeter artık diyerek gece yarısı greve gitti."

Şirket daha önce Boeing'de çalışan üyelerinin Boeing ile yapılan dört yıllık değiştirilmiş iş sözleşmesini reddetmek için Pazar günü oy kullandığını açıklamıştı. Çalışanların becerilerini, özverilerini ve ülkemizin savunmasında oynadıkları kritik rolü yansıtan bir anlaşmayı hak ettikleri belirtildi.

Sendikanın iş dünyası temsilcisi Tom Boelling, "İşyerinde adalet ve saygı için mücadele eden bu çalışan ailelerin yanındayız" dedi.

Boeing, geçen hafta çalışanlarına, önceki anlaşmayı değiştirerek, bazı küçük tazminat değişiklikleri içeren yeni bir anlaşma teklif etti.

Boeing'in teklifinde yıllık ortalama ücretin 75 bin dolardan 102 bin 600 dolara çıkarılması da yer alıyordu.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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