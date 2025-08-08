Ukrayna İHA’ları Rusya’yı felç etti! Benzin krizi kapıda

Ukrayna’nın son haftalarda düzenlediği insansız hava aracı saldırıları, Rusya’nın petrol rafinerilerinde ciddi hasara yol açtı. Ülkenin rafinaj kapasitesi önemli ölçüde düştü, benzin fiyatları ise tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Rusya’da bir ton AI-95 benzinin piyasa fiyatı 77 bin rubleye (yaklaşık 1.000 dolar) ulaştı. Hükümet, 1 Ağustos itibarıyla BDT üyesi olmayan ülkelere benzin ihracatını yasakladı.

Avrasya Birliği ülkelerine yönelik ihracat yasağının da gündemde olduğu kaydedildi.

RAFİNERİLERDE AĞIR KAYIPLAR

Ukrayna İHA’larının Ağustos 2025 başında gerçekleştirdiği saldırılar sonucu, günde toplam 40 bin ton petrol ürünü işleme kapasitesine sahip tesisler devre dışı kaldı.

Ryazan Rafinerisi: Günde 8.600 ve 11.400 ton kapasiteli iki ünite imha edildi.

Novokuibyshevsk Rafinerisi: Günde 18.900 ton kapasiteli bir ünite hasar gördü.

Onarım çalışmalarının en az altı ay sürebileceği, özellikle yaptırımların yedek parça ve teknik uzman teminini zorlaştırdığı ifade edildi.

DEMİRYOLU HATLARI DA HEDEFTE

Ukrayna, son haftalarda Rusya’nın cepheye yakıt sevkiyatında kullandığı demiryolu hatlarını da hedef aldı.

Önemli kavşak noktalarının ve rayların tahrip edilmesi, sevkiyatların yavaşlamasına yol açtı.