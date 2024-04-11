Ukrayna savaşa asker yetiştiremiyor: Rus askerleri 10 kat daha fazla

Savaş cephelerindeki asker sayısı azalan Ukrayna, asker sayısını artırmaya yönelik bir dizi tedbirler içeren yeni bir yasa tasarısı oluşturdu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 2 yılı geçkin bir süredir devam ediyor. Savaş cephelerindeki asker sayısı azalan Ukrayna, asker sayısını artırmaya yönelik bir dizi tedbirler içeren yeni bir yasa tasarısı oluşturdu. Tasarının yasalaşması için Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy tarafından imzalanması gerekiyor.

Geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'daki askerlik yaşı, yine asker sayısını arttırmak amacıyla 27'den 25'e düşürülmüştü.

Ukrayna Parlamentosu, iki yılın aşkın süredir Rus işgaline karşı savaşan ordusunu güçlendirmek için yeni asker alımlarını düzenleyen yasayı kabul etti. Daha önce halkın tepkisine yol açan sert askerlikten kaçma cezalarını içermeyen tasarı, ordudaki asker sayısını artırmayı amaçlıyor. Milletvekilleri, silahlı kuvvetler yetkilileri tarafından da açıkça desteklenen yeni yasa için perşembe günü düzenlenen meclis oturumunda oy kullandı.

Müşterek Kuvvetler Komutanı General Yuriy Sodol oylama öncesi milletvekillerine "Bu yasayı geçirin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ne sizi ne de Ukrayna halkını hayal kırıklığına uğratmayacaktır." şeklinde seslendi.

Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv, Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki Ukrayna birliklerine komuta eden Sodol, "Düşman sayıca bizden yedi ila on kat fazla, insan gücümüz yetersiz." ifadelerini kullandı.

Holos partisi milletvekili Yaroslav Zhelezniak, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada tasarının 283 oyla kabul edildiğini bildirdi.

Tasarının yasalaşması için Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiyy tarafından imzalanması gerekiyor.

UKRAYNA ORDUSU KAYNAK SIKINTISIYLA KARŞI KARŞIYA

Askeri analistlere göre, daha donanımlı Rus güçleri doğuda ilerlerken Ukrayna silahlı kuvvetlerinin insan gücü ve mühimmat sıkıntısı gibi ciddi sorunlarını çözmesi gerekiyor. Yasa, ülkenin silahlı kuvvetlerine şehir veya kasabalarda kaç kişinin askerliğe çağrılabileceğini belirlemek için daha geniş imkanlar sağlayacak ve askere alınmaya uygun herkesin tespit edilmesini kolaylaştıracak.

Kabul edilen tasarı, Ukraynalı erkeklere askeri makamlardaki kişisel verilerini güncellemeleri için 60 gün süre veriyor. Askerlik şubeleri uzun zamandır eksik veya eski verilere sahipti. Tasarı ayrıca, askerlerin ne zaman terhis edilebileceğine ilişkin bir zaman çizelgesi belirlemeyi öngören daha önceki bir teklifi de iptal ediyor.

Ukrayna halihazırda savaşabilecek eğitimli asker sıkıntısı çekiyor ve cephedeki askerlerin terhis edilmesi Ukrayna ordusunun en yetenekli askerlerinden mahrum kalması anlamına geliyor.

Rus işgalinden bu yana ön saflarda yer alan yorgun askerlerin dinlenmek için rotasyon yapma imkanı yok. Ülkede savaş iki yılı aşkın süredir devam ederken Ukraynalı birlikler asker ve mühimmat sıkıntısının yanı sıra Batı'dan gelecek yardımlara ilişkin şüphelerle de boğuşuyor.