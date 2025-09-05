Ukrayna’dan 60 milyon dolarlık darbe! Rusya’nın güneyini koruyan radar imha edildi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki 39N6 “Kasta-2E2” radar istasyonunu imha etti.

Uydu görüntüleri saldırının etkilerini doğrularken, yok edilen sistemin değerinin 60 milyon dolar olduğu iletildi.

RUSYA'NIN GÜNEYİNİ KORUYAN RADAR YOK OLDU

Anapa’nın güneyinde uzun süredir aktif olan radar sistemi, Rusya’nın güney hava sahasını korumakla görevliydi. Telegram kanalı Exilenova+’nın duyurduğu habere göre, saldırıda çevredeki hangarlar da ağır hasar aldı.

MOSKOVA 10 YILDIR GÜVENİYORDU

Askeri kaynak Militarnyi, Moskova’nın on yılı aşkın süredir bu radar sistemine kritik görevlerde güvendiğini belirtti. Kasta-2E2 istasyonları genellikle koruyucu kubbeler altında gizleniyor ve hava sahasında özellikle alçak irtifada uçan hedefleri tespit etmek için kullanılıyor.

TESİS TERK EDİLMİŞ GÖRÜNÜYORDU

Bölge sakinleri ve eski askerler, radar tesisinin son yıllarda kısmen terk edilmiş durumda olduğunu, hatta bir dönem rehberli turlar için bile kullanıldığını söyledi.

RUSYA İÇİN BÜYÜK KAYIP

Yok edilen Kasta-2E2 radar sistemi, uçuş rotalarını ve irtifayı takip ederek verileri Rusya’nın hava savunma ve uzay kuvvetlerine iletiyordu. Aynı zamanda havaalanı bölgelerinde hava trafik kontrolü için de kritik bir görev üstleniyordu.