Ukraynalı eski Parlamento Başkanı Parubiy suikastla öldürüldü

Eski Ukrayna Parlamento Başkanı ve Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Andriy Parubiy, Lviv’de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Ukraynalı medya kanalları, saldırının bir teslimat kuryesi kılığına girmiş saldırgan tarafından gerçekleştirildiğini yazdı.

Parubiy’nin cansız bedeni, saldırıdan kısa süre sonra olay yerinde görüntülendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada suikastı doğruladı:

“Ukrayna İçişleri Bakanı İhor Klimenko ve Başsavcı Ruslan Kravçenko, Lviv’deki korkunç cinayetle ilgili ilk bilgileri aktardı. Andriy Parubiy hayatını kaybetti. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Suikastın faillerini bulmak için tüm güçler ve araçlar seferber edildi.”