Ukraynalı eski Parlamento Başkanı Parubiy suikastla öldürüldü

Ukrayna Eski Parlamento Başkanı Andriy Parubiy, Lviv’de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ukraynalı basına göre saldırgan, teslimat kuryesi kılığına girerek Parubiy’ye yaklaştı ve suikastı gerçekleştirdi.

Eski Ukrayna Parlamento Başkanı ve Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Andriy Parubiy, Lviv’de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Ukraynalı medya kanalları, saldırının bir teslimat kuryesi kılığına girmiş saldırgan tarafından gerçekleştirildiğini yazdı.

Parubiy’nin cansız bedeni, saldırıdan kısa süre sonra olay yerinde görüntülendi. 

ZELENSKİY'DEN İLK AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada suikastı doğruladı:

“Ukrayna İçişleri Bakanı İhor Klimenko ve Başsavcı Ruslan Kravçenko, Lviv’deki korkunç cinayetle ilgili ilk bilgileri aktardı. Andriy Parubiy hayatını kaybetti. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Suikastın faillerini bulmak için tüm güçler ve araçlar seferber edildi.”

SERT ÇİZGİSİYLE TANINIYORDU

Maidan hareketinin önde gelen isimlerinden olan Parubiy, uzun yıllar Ukrayna siyasetinde milliyetçi çizgisiyle tanındı.

2016-2019 yılları arasında Ukrayna Parlamentosu Başkanı olarak görev yapan Parubiy, özellikle 2019’daki Poroshenko-Zelenskiy seçimlerinde Zelenskiy hükümetine yönelik sert eleştirileriyle öne çıkmıştı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ukraynalı yetkililer, saldırganın teslimat kuryesi kılığına girerek Parubiy’ye yaklaştığını ve suikastı bu şekilde gerçekleştirdiğini belirtti. Failin yakalanması için güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlattı.

